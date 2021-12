​Tikkie breekt nieuw record met 100 miljoen Tikkies

Even iets af te tikken? Zolang dat onder de 750 euro is, kun je daarvoor Tikkie gebruiken. ABN Amro’s losstaande betaalverzoek-app is in één jaar tijd flink gebruikt: meer dan 100 miljoen Tikkies werden er verstuurd. Het heeft ook aardig wat gebruikers: meer dan 7 miljoen.

Nieuw record Dat is een opvallend nieuw record voor de app, zeker omdat het normaliter vooral wordt gebruikt wanneer je bijvoorbeeld met een groepje op een terras of in een restaurant hebt gezeten en de rekening later nog wil splitten. Dit jaar konden we dat door coronamaatregelen aanzienlijk minder doen. Tegelijkertijd zagen we elkaar minder, dus even contact geld overhandigen was minder snel een optie: een Tikkie is dan snel gestuurd. Dat het record bijzonder is in tijden van corona, dat valt ook op aan de drukste dag voor Tikkie dit jaar. Dat was 28 juni, toen er 471.000 Tikkies over en weer gingen. Het was een maandag, maar het weekend ervoor werden de coronamaatregelen versoepeld, waardoor veel mensen tijd hebben gespendeerd op terrassen en überhaupt iets leuks hebben gedaan wat ze nadien nog met elkaar wilden verrekenen.

Betaalverzoek Wat het nieuwe record ook bijzonder maakt, dat is dat veel banken inmiddels hun eigen ‘Tikkie’ aanbieden. Vaak vind je dit in je internetbankieren-app onder de naam ‘betaalverzoek’. Waar zo’n bankbetaalverzoek echter alleen beschikbaar is om te verzenden voor mensen die klant zijn van die bank, kun je Tikkie met alle banken gebruiken. En Tikkie is inmiddels eenzelfde soort term geworden als Googlen: je zegt makkelijker ‘Stuur je even een Tikkie’ dan ‘Stuur je me even een betaalverzoek?’ In totaal werd er in één jaar tijd meer dan 4,2 miljard euro overgemaakt via Tikkie, wat 800 miljoen euro meer is dan in 2020. Wat nieuw is, dat is dat Tikkies ook volop worden gebruikt door het bedrijfsleven. Het bedrag aan zakelijke Tikkies groeide naar 400 miljoen euro: een groei van 70 procent. Toch blijft Tikkie vooral populair onder particulieren, die de dienst volop gebruiken om via WhatsApp, Messenger en zelfs sms een voorgeschoten bedrag terug te vragen.

Tikkie Tikkie bestaat nog niet eens zo heel lang: het werd in juni 2016 gelanceerd na een proef op de Universiteit van Amsterdam. Tikkie is van ABN Amro, maar maakt gebruik van iDEAL. Dit is de Nederlandse standaard voor internetbetalingen, die lanceerde in 2005 nadat bleek dat er te veel versnippering was van verschillende betaalsystemen, zoals Rabo Direct Betalen en ABN Amro’s eWallet. Het was Thuiswinkel.org dat het balletje aan het rollen bracht en uiteindelijk sloegen ING, Postbank, Rabobank en ABN Amro de betaalstandaard voor internettransacties aan. Nog steeds is het een veelgebruikte betaalmethode bij webshops, maar dus ook in apps als Tikkie. Tikkie is zo praktisch omdat Nederlanders graag de kosten delen, zodat alles financieel eerlijk verloopt. Soms is dat tot ergernis van hun vrienden en familie, die gewoon iets aardigs wilden doen. Tegelijkertijd is een Tikkie een vriendelijkere manier om geld terug te vragen, dan ieamnd om handje contactje geld te vragen. Bovendien hoef je niet te hannessen met het intoetsen van bankgegegevens, want het werkt via Ideal dus dat hoeft helemaal niet te worden overlegd. Kortom, het is voor Nederlanders een ideale methode om niet te moeilijk te doen over geld.