Tikkie Zakelijk: een aparte app voor zakelijke gebruikers

Tikkie komt met een aparte app voor voor bedrijven. Met ‘Tikkie Zakelijk’ beschikken bedrijven voortaan over een eigen app waarmee zij zakelijke Tikkies kunnen aanmaken, versturen en hun klanten snel kunnen laten betalen. Deze nieuwe app biedt ondernemers real time inzicht in de status van alle betalingen. De komst van ‘Tikkie Zakelijk’ is het gevolg van de snelle groei van het aantal zakelijke gebruikers van Tikkie, dat nu al ruim 25.000 bedrijven telt.

Tikkie Zakelijk



Dankzij de nieuwe app van Tikkie Zakelijk wordt het voor ondernemers nog eenvoudiger om snel en gemakkelijk Tikkies te versturen. Bedrijven kunnen hun betaalverzoeken via Whatsapp, sms, e-mail of een QR-code razendsnel met klanten delen. Terwijl een Tikkie onder consumenten gemiddeld een hoogte van zo’n 30 euro heeft, loopt dit voor een zakelijke Tikkie gemiddeld op tot 80 euro. De limiet voor ondernemers ligt op 50.000 euro. Er zijn zelfs autobedrijven die een auto via een Tikkie verkopen!

Binnen 24 uur betaald

De nieuwe app is geschikt voor een breed scala aan bedrijven, met name in de vorm van eenmanszaken en mkb-bedrijven. De groep zakelijke klanten is heel divers, met onder meer glazenwassers, monteurs, kaasboeren, kinderopvangcentra en administratiekantoren. Maar ook bedrijven als Dekamarkt, DHL en BUX.