Tikkie lanceert Groepie: nieuwe functie voor verwerken groepsuitgaven

Deze nieuwe toepassing werkt snel en simpel: in een handomdraai maak je in de Tikkie app een Groepie aan, waarin deelnemers hun kosten kunnen delen. Leden uitnodigen kan onder andere via WhatsApp . Het rekenwerk kun je vervolgens aan Tikkie overlaten, zodat je nooit meer gedoe over geld hebt en niet alles op de achterkant van een bierviltje hoeft uit te rekenen.

Handig in elke situatie

Via Groepie kun je alle groepsuitgaven op de voet volgen en zien wie elkaar welk bedrag per saldo nog schuldig is. Deze functionaliteit is niet alleen handig voor eenmalige gebeurtenissen, maar ook voor lange termijn-uitgaven, zoals het bijhouden van uitgaven binnen een huishouden. Zo hoeven studenten niet langer hun hoofd te breken over het verrekenen van alle uitgaven tussen de huisgenoten in een studentenwoning. Dankzij de nieuwe functie in Tikkie kunnen geen misverstanden ontstaan en houden alle gebruikers altijd zicht op de uitgaven die worden ingevoerd in een Groepie. Zo kan iedereen bijdragen aan de pot en zijn kosten niet meer aanleiding tot kopzorgen.

16 miljard aan Tikkies betaald

De verwachting is dat Groepie veel gebruikt gaat worden. Zo hebben ze afgelopen zomer de grens van 8 miljoen gebruikers bereikt. En sinds de start van Tikkie is er een totaalbedrag van ruim 16 miljard euro bereikt.