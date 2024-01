SmartBin: deze slimme prullenbak keert statiegeld uit via Tikkie

Met de SmartBin bieden Tikkie en Tomra fastfood-bedrijven een effectieve inzameloplossing, die door het compacte ontwerp eenvoudig in elke ruimte is te installeren.

Sinds 1 januari 2024 is het verboden om in de horeca plastic wegwerpbekers (of -bakjes) aan te bieden. We gaan eindelijk duidelijke stappen nemen om de plastic soup berg te verkleinen.

De SmartBin leent zich dus uitstekend voor het hergebruiken van bekers. Voordat bekers uitgegeven worden, worden deze bij elke bestelling door het personeel bij de kassa geladen met waarde (geld). Via een lezer kunnen de bekers, die zijn voorzien van RFID-chips, in de SmartBin worden gedeponeerd, waarna gasten een bon met Tikkie QR-code ontvangen, waarmee het statiegeld direct kan worden teruggestort.

De SmartBin heeft de omvang van een prullenbak en past prima in kleinere ruimtes en het bestaande interieur van eetgelegenheden. Er is zelfs de mogelijkheid om bestaande prullenbakken aan te passen en om te laten bouwen tot een SmartBin.

Pilot bij Burger King

Afgelopen maanden is de SmartBin In samenwerking met Burger King al uitvoerig getest. De resultaten zijn veelbelovend: zo werd in enkele weken al dezelfde hoeveelheid bekers ingezameld als bij de overige inzamelsystemen. Daarnaast zijn consumenten positief over het gemak van de SmartBin; zij vinden de snelle, digitale terugbetaling van het statiegeld via Tikkie een uitkomst.