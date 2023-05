VN luidt noodklok over plastic: kun je er zelf iets aan doen?

Plastic: het zit in ons eten, het zit in de zee, het zit zonder al te goede redenen in douchegelletjes en shampoos en dat is niet bepaald gezond. Maar ook zorgt die plasticvervuiling voor enorm grote kosten. Een nieuw rapport van de Verenigde Naties zet uiteen dat plasticvervuiling de wereld tot 600 miljard dollar per jaar kost.

1 triljoen pond plastic Er wordt een triljoen pond per jaar aan plastic geproduceerd en slechts 10 procent daarvan wordt gerecycled. Als we zo doorgaan, dan kijken we in 2060 tegen een plasticberg aan die drie keer zo groot is. Hoewel veel mensen dat we al te ver zijn met plastic, en dat het ene plastic tasje echt niet meer uitmaakt, is er zeker wel wat aan te doen zonder dat je een middag andermans afval van het strand hoeft te grijpen (al is dat zeker geen slecht idee natuurlijk). Als we namelijk de productie beperken en het hergebruik van plastic producten meer stimuleren, dan kunnen we volgens het rapport het plastic tegen 2040 met 80 procent verminderen. Hierom gaan verschillende lidstaten binnenkort met elkaar om tafel om een internationaal verdrag op te stellen over plastic. Plastic is niet alleen slecht voor dier en milieu, maar ook voor onszelf. Naast de financiële problemen die de vervuiling geeft, zorgt het ook voor problemen met hormonen en kan het zelfs kanker veroorzaken. Als we onze schouders eronder zetten, kunnen we tegen 2040 4,5 biljoen dollar aan kosten vermijden.

Recycling moet beter Recycling moet beter, plastic moet beter recyclebaar worden gemaakt en meer landen moeten van het wegwerpplastic af. We kunnen nog allerlei cijfers op je afvuren, want die zijn er in groten getale, maar beter kunnen we het hebben over wat je zelf kunt doen. Dat klinkt alsof je heel actief vanalles moet ondernemen, maar eigenlijk is dat helemaal niet zo. Ook als je aartslui bent, kun je iets doen tegen de plasticsoep. Met deze 10 tips kun je snel en makkelijk minder plastic in je leven gebruiken zonder dat je je leven er enorm voor aan hoeft te passen. 1. Stop met druk-en-sluitzakjes Hoewel voedsel weggooien natuurlijk altijd slechter is, kun je beter die druk-en-sluitzakjes niet meer kopen. Gebruik een Tupperwarebakje of een glazen opbergbakje om je bammetjes in mee te nemen. Je wast het thuis even af en je kunt het weer gebruiken. Het voordeel is ook dat wanneer je warm eten wil meenemen, het wat beter op zijn plek blijft. Weg met die boterhamzakjes, investeer in een paar goede broodbakjes (en die mogen best van plastic zijn, als je ze maar heel veel hergebruikt) om je voedsel te bewaren en mee te nemen.

2. Koop solid shampoo We zijn in de douche heel erg gewend om allerlei flessen te pakken, daar wat vloeibare zeep uit te duwen en dat op ons lijf en in ons haar te smeren. Maar ja, dat zijn wel weer plastic flessen. Hoewel ze steeds vaker van gerecycled plastic worden gemaakt, is het beter om plastic helemaal te vermijden. Dat kan steeds makkelijker, door solid shampoo en douchegel te gebruiken. Dat is een soort stuk zeep, maar dan wat zachter en werkt net zo goed om je haar en je lijf schoon te schrobben en lekker te laten ruiken. Bovendien zijn shampoobars vaak erg klein, waardoor ze ook minder ruimte innemen in je douche, én als je op reis gaat dan kun je het gewoon los in je handbagage doen, zonder dat je zorgen hoeft te maken om vloeistoffen, 3. Neem altijd een extra tasje mee Het is heel makkelijk om in de supermarkt een tasje te vragen en te denken: die gebruik ik nog wel, maar er zal maar net een gesmashte aardbei inzitten en je gebruikt hem als vuilniszak en gooit hem weg. Niet doen. Stop gewoon een extra tasje in je tas, in je fietstas, in je achterbak, zodat je altijd voorzien bent van een klein boodschappentasje en je nooit meer een plastic boodschappentas nodig hebt.

4. Stop met synthetische kleding Niet alleen je sportkleren, maar ook veel ‘gewone’ kleren bevatten allerlei microplastics. Kleine deeltjes die vooral bij het wassen en drogen in het water terechtkomen, naast dat je ze ook nog regelmatig inademt, wat ook niet heel gezond is. Probeer iets vaker te investeren in kleding die niet zo synthetisch is. Het voordeel ervan is dat het vaak ook veel langer meegaat. Iedereen kent wel die Primarkshirts: hoeveel heb je er nou werkelijk al meer dan 4 jaar? Precies. Die kleding is gemaakt om weg te gooien en dat moet alarmbellen doen rinkelen. Je hoeft echt niet meteen op zoek naar extreem duurzaam katoen (al mag dat zeker wel natuurlijk), maar probeer in ieder geval de echte fast fashion te vermijden met al zijn microplastics. 5. Denk na als je iets bestelt Je staat bij de koffiezaak en je denkt: “lekker, die muffin voor in de trein zometeen.” Lekker doen, maar zorg dat je de verpakking achterwege laat. Heel vaak wanneer je iets koopt krijg je er allemaal plastic rommel bij waar je niet op zit te wachten. Denk bijvoorbeeld ook aan het koffiekoekje dat in plastic zit. Gewoon niet doen. Aangeven dat je geen koekje wil, of dat je die muffin gewoon zo in je hand wil meenemen. Het scheelt de ondernemer weer een verpakking en jou weer een wandeling langs een prullenbak. 6. Neem je eigen mok mee Je kunt bij veel koffiezaken korting krijgen als je je eigen mok meeneemt. Nu zal die 20 cent die je korting krijgt geen zoden aan de dijk zetten, maar het scheelt wel weer van plastic laagjes voorziene weggooibekers gebruiken. Naast dat je dus altijd een tasje bij je moet hebben, moet je ook eigenlijk altijd een beker bij je hebben. Op die manier kun je je koffie-to-go lekker in je eigen mok meenemen.

7. Kijk vaker wat je kunt lenen We bedoelen hier niet lenen bij de bank, maar gewoon lenen van vrienden. Heel veel gereedschap is met plastic gemaakt, maar heb je maar een of twee keer per jaar nodig. Vraag of je buren het hebben en of je het mag lenen. Als tegenprestatie kun je bijvoorbeeld koekjes bakken. Bedenk je elke keer als je iets wil kopen: heb ik dit echt zo vaak nodig en kan ik het niet lenen? Mensen vinden het vaak heel fijn om iets uit te kunnen lenen, mits je er natuurlijk wel zorgvuldig mee omgaat. Het scheelt jou weer geld, rommel in je huis en het zorgt dat je je buren weer eens spreekt. Of je vrienden, familieleden, of die collega waarvan je het kunt lenen. 8. Koop geen bloemen, maar planten Bloemen zijn helemaal niet duurzaam: ze staan maar kort in je huis en ze komen vaak van ver, of worden gemaakt in kassen die de nodige energie verbruiken. Dat heeft echter niet zoveel met plastic te maken. Wat wel? De verpakking van bloemen. Een bos bloemen wordt al gauw beschermd met een flink vel plastic en dat is bij planten vaak minder het geval. Bovendien heeft iemand veel langer plezier van een plant. Geef mensen dus liever een plant, in plaats van een bos bloemen. En jezelf ook uiteraard. Beter nog is stekjes te geven van je eigen planten. Gooi trouwens het plastic potje waar de planten inzitten niet weg: die kun je in de toekomst weer gebruiken voor stekjes.

9. Bedenk wat je wel met plastic kunt doen Bestel je eten bij de Chinees, dan krijg je dat altijd in plastic bakjes. Mieter die niet gewoon weg, maar probeer ze zo lang mogelijk te gebruiken. Of ga gewoon bij de Chinees in het restaurant eten, zodat de bakjes helemaal niet nodig zijn. Maar goed, heb je lekker besteld, dan kun je de bakjes goed gebruiken om pennen in op te bergen, je boterham in mee te nemen of je buren die koekjes in te brengen (al kun je daarbij ook kiezen voor een bord: ze wonen immers naast je, toch?). Bedenk je elke keer dat je plastic krijgt wat je ermee kunt doen. 10. Scheid je plastic afval niet in een vuilniszak Veel mensen doen twee vuilniszakken in de prullenbak: een voor plastic, een voor het restafval. Is die vuilniszak echt nodig? Je kunt waarschijnlijk ook prima plastic zo in de bak gooien en de bak vervolgens leegstorten in je kliko. Dat is toch een stuk beter dan dat plastic weer in plastic te doen? Dit is slechts het topje van de ijsberg, maar het zijn wel makkelijke lifehacks die weinig moeite kosten. Je kunt niet alles doen om de wereld te redden, maar als je kleine beetjes doet, dan wordt het steeds makkelijker om wat meer te doen.