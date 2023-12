In 2023 hebben we ruim 6,6 miljard euro betaald met Tikkies

De populariteit van "stuur je ff een Tikkie" is ook in 2023 verder toegenomen. In totaal is dit jaar al voor ruim 6,6 miljard euro aan Tikkies verrekend. Het record van vorig jaar - 5,5 miljard euro - is dus opnieuw verbroken.

Het totale bedrag dat sinds de start van Tikkie, ruim zeven jaar geleden, met de app is betaald, staat inmiddels op ruim 25,2 miljard euro. Daarnaast is het totale aantal betaalde Tikkies - 150 miljoen - hoger dan ooit en het jaar is nog niet eens voorbij. De drukste Tikkie-dag van dit jaar was vrijdag 24 november, met bijna 596.000 betaalde Tikkies. Geen toeval, want op die dag was het Black Friday en gingen we massaal op koopjesjacht.

Waar gebruiken we Tikkies voor?

Tikkies worden veel gestuurd voor eten, lunch en boodschappen. Dit zijn dan ook de drie meest voorkomende omschrijvingen via Tikkie. Tegen het einde van de maand - als het salaris weer op onze rekening staat - ontstaan de grootste pieken. Ook op warme zomerse dagen doet zich vaak een zichtbare piek voor. Zo sprong dit jaar vooral laatste week van juni eruit, toen de zon volop scheen en Nederland erop uit trok, bijvoorbeeld om te genieten van een drankje en hapje op het terras of aan het strand.

Nieuwe functie: Groepie

In 2023 namen daarnaast allerlei nieuwe functionaliteiten van Tikkie een grote vlucht. Zo is Groepie - een functionaliteit waarmee gezamenlijke uitgaven tussen vrienden en familie gemakkelijk kunnen worden bijgehouden - ontzettend hard gegroeid, aldus Moreno Kensmil, hoofd Marketing van Tikkie.

"Groepie is een handige functionaliteit om gezamenlijke uitgaven tijdens vakanties, weekendjes weg en diners bij te houden en te verrekenen. Vrienden en familie hebben zo onderling een totaalbedrag van maar liefst 73 miljoen euro met elkaar verrekend. Ook Tikkie Deals, de cashback propositie, is hard gegroeid. Zo stonden er dit jaar weer enorm veel cashbacks klaar voor de gebruikers. Afgelopen jaren zijn er miljoenen euro’s terug geclaimd op verschillende producten. Op de zakelijke markt groeide Tikkie eveneens flink door", aldus Kensmil. “Waar Tikkie in de beginjaren gericht vooral was op betalingen tussen consumenten, wordt de app ook steeds vaker zakelijk gebruikt. Wat hierbij opvalt, is dat gebruikers ook zakelijke Tikkies erg snel terugbetalen: 82 procent wordt binnen één dag betaald en 59 procent al binnen een uur. Ook op de zakelijke markt blijven we onverminderd inzetten op de ontwikkeling van nieuwe toepassingen. Zo bieden we bedrijven nu ook een oplossing om via Tikkie statiegeld uit te keren.”

Terugblikkie op 2023

Als het gaat om statiegeld bereikte Tikkie in 2023 inderdaad een bijzondere mijlpaal. Zo beleefde Jumbo Eerbeek een primeur met de plaatsing van de allereerste emballage-automaat voor het inleveren van 100 statiegeldverpakkingen. Klanten kunnen hier hun statiegeldverpakkingen - zowel PET als blik - leegschudden in de emballage-automaat in plaats van ze één voor één in te voeren. De uitbetaling van het statiegeld vindt direct plaats via een Tikkie QR-code. Daarnaast is het allerlei andere inleverpunten mogelijk plastic flesjes en blikjes met statiegeld in te leveren. Zo staan op de treinstations van Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven automaten waar kleine flesjes met statiegeld ingeleverd kunnen worden. Ook op andere locaties – zoals scholen, vliegvelden, festivals, kringloopwinkels en binnenkort ook vakantie- en pretparken- kun je on-the-go blikjes en flesjes inleveren en via Tikkie direct statiegeld terugkrijgen. In 2003 zijn dankzij deze verschillende oplossingen al ruim 2,1 miljoen statiegeldverpakkingen ingezameld en uitbetaald via Tikkie.