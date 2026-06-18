Kunstmatige intelligentie en Apple zijn tot nu toe niet de allerbeste combinatie gebleken, maar sinds de aankondiging van Siri AI lijkt er een nieuw hoofdstuk aan te breken voor Apple en AI. Er is echter nog één appeltje dat het merk te schillen heeft met AI en dat is een breder probleem.

RAMageddon

Het wordt ook wel RAMageddon genoemd: het feit dat kunstmatige intelligentie zoveel rekenkracht nodig heeft, dat er een groot tekort aan werkgeheugen is ontstaan. Fabrieken kunnen het niet bijbenen en voor er een nieuwe fabriek staat, zijn we weer veel jaren verder. In een recent interview met Wall Street Journal zegt Tim Cook, die momenteel nog de CEO is van Apple, dat het onmogelijk is om de prijs niet te verhogen.

Kortom, je iPhone wordt duurder omdat de werkgeheugenprijzen zo enorm stijgen. Cook zegt niet per se dat het om je iPhone gaat, het kan ook zijn dat Apple het vooral uit MacBooks of andere gadgets zal halen, maar de iPhone is zo bekend en groot, dat het waarschijnlijk slimmer is om die een klein beetje duurder te maken dan de Mac die toch minder wordt verkocht.

De nieuwe iPhone wordt in september verwacht en waar de iPhone 17 om en nabij de 1000 euro zit (969 euro voor het 256 GB model en 1.219 euro voor het 512 GB model), daar zou daar misschien wel 100 euro bovenop kunnen komen. Er zijn mensen die zeggen dat het meer wordt: meer 150 tot 200 euro voor bijvoorbeeld het Pro-model.

Siri AI

Dat is veel geld , maar daarvoor krijg je straks dus ook Siri AI erbij, al komt dat naar alle waarschijnlijkheid ook naar andere iPhones. Het probleem is alleen dat we het in Europa vooralsnog niet krijgen, die slimme Siri. Dat betekent dat de hardware van de iPhone wel echt de moeite waard moet zijn, wil het Europese publiek er meer voor betalen. Al met al dus een vrij spannend moment voor Apple. Maar ook voor Europese fans van de iPhone.

Mensen die er nu op rekenen dat ze eindelijk weer een nieuwe iPhone gaan kopen als die eenmaal is aangekondigd in september, die kunnen wel eens voor een teleurstelling komen te staan als Apple te hoog inzet op de slimmere Siri en verder geen immens grote veranderingen met zich meebrengt. Het is dus goed nadenken voor Apple hoe veel duurder de iPhone dan wordt. Er zal altijd een deel van de mensen zijn die het toestel toch wel kopen, maar zeker nu we onze smartphones al jaren niet heel anders zijn gaan gebruiken is het de vraag of ze nog genoeg nieuws brengen om die meer dan 1.000 euro neer te tellen.