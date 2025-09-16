PayPal komt met Tikkie-achtige linkjes voor 1-op-1-betalingen

Betaalplatform PayPal heeft iets nieuws: betaallinkjes die doen denken aan Tikkie. Het is een soort betaalverzoek waarmee je snel een iemand een bepaald bedrag aan je kunt laten betalen.

PayPal Links

Het gaat dus om een soort persoonlijk linkje en het heet dan ook PayPal Links. Het was al mogelijk om met een linkje snel je profiel te delen, waarna mensen dan uit zichzelf wel een betaling konden uitvoeren, wat PayPal Me heet, maar dit is veel specifieker om mensen je geld te laten betalen. Het gaat om een specifiek bedrag dat je invult, waardoor iemand heel makkelijk geld aan je kan overmaken.

PayPal Links laat je het linkje delen via bijvoorbeeld WhatsApp of Instagram DM’s. Het scheelt de ander ook weer allerlei checks op hun account. Sowieso scheelt het veel stappen, wat natuurlijk bij Tikkie ook het geval is. Je hoeft niet helemaal dat lange bankrekeningnummer van iemand op te snorren en te checken, of na te kijken wat het bedrag ook alweer was: het kan allemaal vrij snel.