PayPal komt met Tikkie-achtige linkjes voor 1-op-1-betalingen

Betaalplatform PayPal heeft iets nieuws: betaallinkjes die doen denken aan Tikkie. Het is een soort betaalverzoek waarmee je snel een iemand een bepaald bedrag aan je kunt laten betalen.
Het gaat dus om een soort persoonlijk linkje en het heet dan ook PayPal Links. Het was al mogelijk om met een linkje snel je profiel te delen, waarna mensen dan uit zichzelf wel een betaling konden uitvoeren, wat PayPal Me heet, maar dit is veel specifieker om mensen je geld te laten betalen. Het gaat om een specifiek bedrag dat je invult, waardoor iemand heel makkelijk geld aan je kan overmaken.
PayPal Links laat je het linkje delen via bijvoorbeeld WhatsApp of Instagram DM’s. Het scheelt de ander ook weer allerlei checks op hun account. Sowieso scheelt het veel stappen, wat natuurlijk bij Tikkie ook het geval is. Je hoeft niet helemaal dat lange bankrekeningnummer van iemand op te snorren en te checken, of na te kijken wat het bedrag ook alweer was: het kan allemaal vrij snel.
Dat gezegd hebbende kan het natuurlijk geen kwaad om wel even te controleren of alles klopt, maar het risico dat het niet goed is, dat is in ieder geval iets kleiner. Het zou namelijk ook best een mogelijkheid kunnen zijn voor fraude. Het is immers weer een nieuwe manier waarop hackers een phishing-aanval kunnen uitvoeren door het linkje erg op die van PayPal te laten lijken, maar je eigenlijk naar een betaalomgeving te sturen waarmee hij vooral zichzelf verrijkt: met geld of met je betalingsgegevens.
Maar goed, dat geldt natuurlijk ook voor Tikkie-linkjes en die zijn nog steeds vaker goed dan kwaadaardig: bovendien kan zo’n platform er weinig aan doen wanneer er tech wordt nagemaakt door hackers.
Wil je een linkje maken, dan kun je de PayPal-app openen en dan zet je de informatie over de betaling erin, waarna je kunt aangeven dat je er een linkje voor wil creëren. Het linkje kan alleen voor die betaling worden gebruikt. Let wel, dat kan 10 dagen en niet langer. Wil je hem toch intrekken, dan kun je dat voor die 10 dagen doen.
Daarbij staat er nog iets belangrijks te gebeuren voor PayPal, althans, in de Verenigde Staten. De linkjes kunnen namelijk straks ook worden gebruikt voor crypto, zoals Bitcoin, PYUSD en Ethereum. Het gaat vervolgens later deze maand naar meer markten, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Italië. Of Nederland daar ook al bijzit is onbekend. Wel laat PayPal je straks met meer dan 100 verschillende crypto betalen.