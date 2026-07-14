Het bedrijf Reflect Orbital werkt aan een satelliet die zonlicht kan reflecteren zodat de wereld ook ’s nachts zonlicht kan ontvangen. De VS heeft de technologie goedgekeurd, maar experts waarschuwen.

Overdag is het buiten licht, en ’s nachts is het donker. Op een paar plekken op de wereld na is dat de waarheid waar we sinds mensenheugenis mee leven. Maar dat hoeft niet zo te zijn, zo claimt Reflect Orbital. Zij willen zonlicht namelijk weerkaatsen zodat het ook donkere plekken op aarde – bijvoorbeeld tijdens de nacht – kan verlichten.

Satelliet die zonlicht reflecteert

Dat willen ze doen met een satelliet die de naam Eärendil-1 draagt. Eenmaal in de ruimte kan deze satelliet een gigantisch reflecterend oppervlak uitklappen, om vervolgens opgevangen zonlicht te weerkaatsen naar specifieke plekken op de aarde.

Maar wie zit er nou te wachten op daglicht gedurende nacht. Nou, best veel sectoren, zo claimt Reflect Orbital. Denk bijvoorbeeld aan de landbouw, waar 24 uur daglicht er voor kan zorgen dat gewassen sneller groeien en er dus meer inkomsten gegenereerd worden.

Ook op humanitair gebied kan het voordelen bieden. Stel dat er een reddingsactie wordt opgezet en het nacht is. Doordat de satelliet heel gericht daglicht zou kunnen weerkaatsen naar een specifieke plek, kan de reddingsactie of een zoektocht naar een vermist iemand ook gedurende de nacht doorgaan.

Een andere optie is om de satelliet specifiek op zonneparken te richten. Op die manier kunnen panelen veel meer zonlicht opvangen en kan de stroomwinning gewoon doorgaan gedurende de nacht.

Voor- en tegenstanders

Genoeg voordelen dus. De Amerikaanse autoriteiten lijken daar ook van overtuigd en waakhond Federal Communications Commission (FCC) heeft dan ook toestemming gegeven voor de lancering van de satelliet. Het gaat daarbij nog wel om een eerste test, en de satelliet moet later dit jaar de ruimte in gaan. Het doel is om uiteindelijk 50.000 stuks in een baan rond de aarde te laten zweven.

Ondanks de toestemming die Reflect Orbital heeft gekregen voor de lancering van de testsatelliet, is er ook veel kritiek te horen over het project. Zo wordt er geopperd dat het nog maar de vraag is hoe precies de satellieten zijn, en dat het ook mogelijk is dat er veel grotere oppervlakten dan de bedoeling was worden verlicht. Wil je net lekker slapen, schijnt buiten de zon!

Ook bestaat de angst dat het experimenteren met zonlicht verstorend kan zijn voor de dagcyclus van planten, dieren en zelfs mensen. Niet alleen omdat alles op aarde gewend is aan een reguliere dag- en nachtcyclus en alles daar op afgestemd is, maar ook omdat het mogelijk zelfs gevaarlijk kan zijn om naar het reflecterende zonlicht te kijken – bijvoorbeeld bij het gebruik van telescopen.

Daarover gesproken: het kan ook negatieve invloed hebben op de grote ruimtetelescopen die we gebruiken om het heelal te bestuderen. Al het zonlicht dat teruggekaatst wordt zou ons bijvoorbeeld kunnen beperken in het bekijken van de ruimte, en de helderheid van het heelal en de sterren daarin kunnen verminderen.

De FCC heeft daar vooralsnog geen boodschap aan. Reflect Orbital zou nauwlettend samenwerken met NASA om er voor te zorgen dat astronomie niet in het geding komt. Ook claimt het bedrijf dat het specifiek gaat verbieden om “kwetsbare” omgevingen met het reflecterende daglicht te belemmeren. Hoe dan ook is het een interessante ontwikkeling die wel eens grote voordelen voor de mensheid kan hebben – zolang men zorgvuldig mogelijke nadelen blijft monitoren.