De satelliet Swift Observatory dreigt op aarde te storten, maar ruimtevaartorganisatie NASA gaat een laatste reddingspoging doen om dat te voorkomen.

De Swift Observatory werd in 2004 de ruimte in geschoten met als doel gammaflitsen vast te leggen. Dit zijn krachtige, heldere explosies in het heelal. De satelliet heeft zijn werk goed uitgevoerd en doet dat nog steeds, maar er is wel een probleem: hij komt steeds dichter bij de aarde.

Toen de 840 kilogram wegende satelliet werd gelanceerd, vloog hij namelijk zo’n 600 kilometer boven de aarde. 22 jaar later vliegt de Swift echter in een baan om de aarde van 400 kilometer hoogte. Door allerlei botsingen en zonnestormen is hij steeds lager gaan vliegen.

Omdat de satelliet geen motor heeft om zich te herpositioneren, zal hij daardoor steeds dichterbij komen en uiteindelijk op aarde neerstorten. Zeker wanneer de satelliet onder de 300 kilometer afstand met de aarde komt, zal dit proces zich versnellen.

Op zich is dat geen probleem: dat gebeurt regelmatig met satellieten. Maar aangezien de Swift nog prima bruikbaar is, zou dat wel zonde zijn. NASA wil dan ook met een onbemande reddingsmissie er voor zorgen dat dit niet gebeurt.

Een ruimtesleepboot

NASA gaat dit doen door de baan van de Swift te corrigeren. Daar hebben ze samen met het Amerikaanse bedrijf Katalyst Space een ruimtevaartuig voor ontwikkeld, de Link. Deze kan het beste vergeleken worden met een sleepboot, maar dan voor satellieten in de ruimte.

Het is de bedoeling dat de Link via een raket die via een vliegtuig wordt afgevuurd de ruimte in gaat en zich met een arm vastkoppelt aan de Swift, om vervolgens de satelliet op de juiste hoogte te manoeuvreren en hem daar te houden. Dat wordt een behoorlijke uitdaging, want dit is nog nooit eerder gedaan.

Geen ramp als het niet lukt

Gelukkig is het ook weer geen wereldramp als de reddingsmissie mislukt. Als het niet lukt, dan zal de Swift uiteindelijk nog op aarde neerstorten en daar blijft het bij. Maar NASA hoopt natuurlijk dat het wel lukt, zodat de satelliet langer gebruikt kan worden.

Daarbij komt dat NASA vindt dat het ook de hoogste tijd wordt dat ruimtemateriaal zo ‘makkelijk’ wordt afgedankt. Het is uiteindelijk de bedoeling dat er relatief gemakkelijk onderhoud aan satellieten gepleegd kan worden en dat ook het verplaatsen mogelijk blijft.

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