Waarom zou je het saai en gewoontjes houden, terwijl je het ook spectaculair kunt maken? Dat is overduidelijk de missie geweest van NASA aan de persoon die de trailer voor de Artemis III-missie moest maken. En dat is goed gelukt: deze trailer kijkt weg als die van de gemiddelde Hollywood-flick.

Artemis III

De lancering van Artemis III laat nog even op zich wachten: eind 2027 staat die gepland. In eerste instantie was het een spannendere lancering dan nu: nog steeds is het spannend omdat er daadwerkelijk bemanning aan boord is, maar het is niet meer de missie die het eigenlijk was: het zou namelijk daadwerkelijk uitstappen op de maan betekenen, en ook nog zorgen voor de eerste zwarte mens en de eerste vrouw op de maan. Dat is veranderd, want dat zal nu plaatsvinden met Artemis IV.

Artemis III draait vooral om tests: de bemanning vliegt om de aarde heen en testen de koppeling van de Orion-capsule met de maanlander van SpaceX en de maanlander van Blue Origin. De communicatiesystemen worden getest, net als de voorstuwing en het levensbehoud. En, misschien nog het meest spannend: de ruimtepakken worden getest, namelijk de Axiom Extravehicular Mobility Units.

Astronauten

Wel plaatst NASA deze trailer niet voor niets: het komt morgenavond op 9 juni met de aankondiging van de astronauten die de vlucht en dus alle tests gaan doen. We weten wel wie de astronauten voor Artemis IV zijn, dus het is afwachten of NASA kiest voor een groepje van die astronauten of toch andere. Het lijkt logisch om wel voor astronauten te kiezen die ook de Artemis IV-missie gaan doen, gezien wat er allemaal wordt getest, maar je weet natuurlijk maar nooit. In ieder geval zien we in de trailer nog niet om wie het gaat:

NASA laat weten: "Stem af op dinsdag 9 juni om 17 uur (Nederlandse tijd) voor een kennismaking met de astronauten van Artemis III. Dit is de missie die de naderings- en koppelingsprocedures met commerciële landers in een lage baan om de aarde gaat testen. Deze commerciële landers zijn nodig om astronauten tijdens toekomstige Artemis-missies naar het maanoppervlak te brengen." We gaan er vast klaar voor zitten.