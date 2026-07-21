Sony Music heeft een tweede rechtszaak aangespannen tegen Udio, een bedrijf dat AI-muziek maakt. Sony wil daarmee zijn muziek beschermen.

Met kunstmatige intelligentie gemaakte muziek is inmiddels niet meer weg te denken op streamingdiensten. Platforms als Spotify en Apple Music staan vol met AI-muziek. Deze muziek klinkt ook nog eens vaak als de muziek van bekende artiesten. Niet alleen omdat het dan beter aanslaat bij luisterend publiek en er dus meer naar geluisterd wordt, maar ook omdat de AI-modellen achter de muziek getraind worden met muziek die door echte mensen gemaakt wordt – en waar dus auteursrecht op bestaat.

De eerste aanklacht

Het mag voor zich spreken dat muziekbedrijven daar niet blij mee zijn. In 2024 klaagden Sony Music samen met Universal Music Group en Warner Music Group de bedrijven Udio en Suno aan. Dat zijn twee van de grootste bedrijven die veelvuldig AI-muziek maken. Volgens de aanklacht gebruikte de bedrijven muziek van Sony, Universal en Warner om hun AI-modellen mee te trainen, zonder dat daar een licentie voor afgenomen was.

In het najaar van 2024 kozen Universal en Warner er voor om de rechtszaak tegen specifiek Udio te laten vallen. Zij sloten namelijk een deal met het techbedrijf waarbij het alleen nog maar gebruik zou maken van goedgekeurde trainingsdata om zijn AI-modellen te trainen. Daarbij werd ook afgesproken dat alle met AI gegenereerde muziek op het gesloten platform van Udio zou blijven. Warner maakte later ook afspraken met Suno. Sony is nog de enige van de drie bedrijven die nu nog achter Udio aan zit.

Meer dan 30.000 nummers

Dat blijkt deze week eens te meer, aangezien Sony een nieuwe rechtszaak tegen Udio heeft aangespannen. Na onderzoek van Sony blijkt dat er niet 333, maar meer dan 30.000 muzieknummers van het bedrijf zijn gebruikt voor AI-training. Dat maakt ook de mogelijke schadevergoeding veel hoger: die is van 50 miljoen dollar naar 4,5 miljard dollar gegaan.

Sony claimt dat de 333 nummers uit de vorige rechtszaak maar een kleine greep uit het totaal aantal gebruikte nummers was, bedoeld ter illustratie. Sindsdien heeft het bedrijf toegang gekregen tot de gebruikte trainingsdata van Udio en is men er achter gekomen hoeveel nummers er echt zijn gebruikt. Het gaat daarbij blijkbaar om nummers die van YouTube af zijn gehaald met een programma, en aan het AI-model zijn gevoerd.

Interessant genoeg kan de complete lijst met nummers die volgens Sony door Udio zijn gebruikt hier ingezien worden . Daaruit wordt duidelijk dat het om nummers uit de complete geschiedenis van Sony gaat, van Elvis Presley tot huidige ster Harry Styles.

Muziek en AI-muziek kunnen naast elkaar bestaan

De strijd tussen Sony en AI-muziek is voorlopig dus nog niet klaar. Overigens benadrukt Sony dat het niet AI-muziek an sich wil tegenhouden: het bedrijf vindt dat er ruimte is voor zowel door mensen als door AI gemaakte muziek om naast elkaar te bestaan en zelfs elkaar te kunnen versterken. Maar, zo stelt het bedrijf, dan moeten AI-bedrijven zich wel aan de wet houden en rechten verkrijgen voor muziek om hun AI-modellen mee te trainen, en daarbij aan eerlijke bronvermelding voldoen.