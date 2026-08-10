E-mail MarketingAINetflixTechnologieTech in Asia
Alle channels
AdverterenVolg ons op WhatsappSponsored Storys
Bob ross

Een digitaal schilderij: Je kunt nu Bob Ross-schilderijen op je televisie tonen

Technologie10 aug , 14:50doorLaura Jenny
Happy accidents, we zijn er dol op en daarom kijken we ook nog steeds graag naar video's van Bob Ross, ook al zijn die inmiddels zo'n 40 jaar oud. De beeldkwaliteit van The Joy of Painting mag dan niet geweldig zijn, wat hij doet is tijdloos. En wat hij heeft gedaan is nu in heel goede beeldkwaliteit op je LG-televisie te bekijken. De schilderijen van Bob Ross zijn namelijk nu deel van de LG Gallery Plus.

LG Gallery Plus

LG heeft op sommige van zijn televisies een galerij waarop je allerlei kunstwerken kunt zien. Daar worden nu de schilderijen van Bob Ross aan toegeoegd. De man met de afro, die met zijn rustige stem iedereen geweldige landschappen leerde schilderen, is helaas niet meer onder ons, maar zijn schilderijen kunnen je woonkamer dus extra mooi maken op de momenten dat je even geen televisie kijkt. Je kunt meer dan 5000 werken in totaal op je televisie laten weergeven, maar voor het eerst zijn er nu ook Bob Ross Collection-schilderijen bij. Wel kost het geld als je de volledige versie van LG Gallery+ wil gebruiken.
En omdat we het niet kunnen laten:

Lees ook

Zo zie je de WK-doelpunten eerder dan je burenZo zie je de WK-doelpunten eerder dan je buren
Stopt LG met het maken van televisies? - UPDATEStopt LG met het maken van televisies? - UPDATE
The X-Files krijgt een officiële LEGO-set — en hij is nu te koopThe X-Files krijgt een officiële LEGO-set — en hij is nu te koop
computer 767781 1920

Mensen gebruiken ineens volop Linux en dit is waarom

Technologie
07 augustus 2026
Gemma Translator_ offline DIY translation device built with Gemma 4 + Antigravity 0-2 screenshot

Google toont dat je AI ook offline kunt gebruiken om te vertalen

Technologie
07 augustus 2026
AI-muziek

AI-muziekplatform Suno gaat watermerk aan AI-muziek toevoegen

Technologie
07 augustus 2026
SpaceX

SpaceX wordt rijker van AI dan van zijn ruimtereizen

Technologie
05 augustus 2026

doorLaura Jenny

Deel dit bericht

Loading