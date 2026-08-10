Happy accidents, we zijn er dol op en daarom kijken we ook nog steeds graag naar video's van Bob Ross
, ook al zijn die inmiddels zo'n 40 jaar oud. De beeldkwaliteit van The Joy of Painting mag dan niet geweldig zijn, wat hij doet is tijdloos. En wat hij heeft gedaan is nu in heel goede beeldkwaliteit op je LG
-televisie te bekijken. De schilderijen van Bob Ross zijn namelijk nu deel van de LG Gallery Plus.
LG heeft op sommige van zijn televisies een galerij waarop je allerlei kunstwerken kunt zien. Daar worden nu de schilderijen van Bob Ross aan toegeoegd. De man met de afro, die met zijn rustige stem iedereen geweldige landschappen leerde schilderen, is helaas niet meer onder ons, maar zijn schilderijen kunnen je woonkamer dus extra mooi maken op de momenten dat je even geen televisie
kijkt. Je kunt meer dan 5000 werken in totaal op je televisie laten weergeven, maar voor het eerst zijn er nu ook Bob Ross Collection-schilderijen
bij. Wel kost het geld als je de volledige versie van LG Gallery+ wil gebruiken.