Lekker het wereldkampioenschap voetbal kijken, maar hoor je de buren al juichen voordat er op jouw tv een bal in het doel rolt? Met deze tips ben je ze voortaan voor.

Het WK is in volle gang. Nederland heeft er inmiddels drie wedstrijden op zitten en gaat door naar de knock-outfase. Wellicht heb je al heel wat wedstrijden gekeken en is het je opgevallen dat je uitzending niet helemaal bij lijkt te lopen met de rest van de buurt. Misschien hoor je vlak voordat het doelpunt op je eigen tv valt, de buren al juichen.

Dat is natuurlijk hartstikke irritant, en is helaas niet helemaal onoverkoombaar in deze moderne tijd waarin iedereen op een andere manier naar voetbal kijkt. Toch zijn er wel een aantal tips die je helpen om in ieder geval de wedstrijd zo live mogelijk te zien – en hopelijk je buren voor bent zodat die ene mooie treffer echt als een verrassing komt.

Kijk naar wedstrijden via een tv-abonnement

Met een tv-abonnement heb je sowieso de minste vertraging. Wanneer je via de kabel kijkt, ben je over het algemeen sneller dan al die mensen die streamingdiensten gebruiken voor het volgen van het WK. Streamingdiensten moeten de uitzending eerst verwerken en omzetten naar het apparatuur wat je gebruikt en je internetsnelheden. Daardoor kun je flink achterlopen – tot wel een halve minuut!

Gebruik op zijn minst een netwerkkabel bij het streamen

Ga je dan toch voor een streamingapp, zorg dan in ieder geval dat het apparaat waarop je de app hebt staan – je tv of laptop bijvoorbeeld – aangesloten zit met een netwerkkabel. Doordat je een directe kabel tussen je router en bijvoorbeeld je tv hebt zitten, heb je in ieder geval het meest stabiele en snelle internet dat mogelijk is met je abonnement.

Mocht je echt alleen via wifi kunnen kijken, zorg dan dat de verbinding zo goed mogelijk is. Oftewel: relatief dichtbij de modem, als het kan met zo weinig mogelijk muren of dichte deuren ertussen. Je kunt ook wifi-versterkers aanschaffen om specifieke ruimtes in je huis van betere wifi te voorzien.

Ga niet allerlei andere dingen op internet doen

Gebruik je internet voor het bekijken van een wedstrijd, zorg dan dat je niet ondertussen andere dingen op internet aan het doen bent – en dat geldt ook voor je huisgenoten. Als iemand ondertussen flink wat gigabytes aan het binnenhalen is, kan het beeld gaan haperen of van een lagere resolutie worden.

Zorg dat je apparatuur up-to-date is

Wanneer je je apparatuur niet up-to-date met de laatste soft- en firmware, kan het internet ook trager worden op deze apparaten. Update dus regelmatig je televisie , laptop en ja, zelfs je modem. Het kan net het verschil maken tijdens een doelpunt!

Zet de radio aan

Wil je echt de snelste van de straat zijn? Verkies dan geluid boven beeld. Zet de FM-radio aan, en je bent zeker van echt live commentaar. Omdat dit een analoge verbinding betreft, is het altijd sneller dan wat je op tv of in een app ziet.

Probeer het NLZiet-testkanaal uit

NLZiet is een van de populairste apps om via internet naar tv te kijken, ook tijdens het WK. Omdat het om een internetverbinding gaat, loopt de wedstrijd via deze manier vaak achter op andere manieren dat je de wedstrijd kunt bekijken. NLZiet heeft nu echter een ‘testkanaal’ in het WK-gedeelde van de app. Daar wordt getest met minimale vertraging tijdens wedstrijden. Dat kan zomaar 20 à 30 seconden aan vertraging schelen. Maar pas op: het blijft een test, en je internetverbinding moet natuurlijk wel stabiel zijn.

Ga lekker op een pleintje of in de kroeg kijken

Natuurlijk kun je al het bovenstaande compleet negeren en de deur uitgaan om de wedstrijd ergens op een groot scherm op een plein of misschien wel op de tv in de kroeg te bekijken. Daar ben je met een groep mensen, en daar komt genoeg geluid van af om je helemaal niet meer druk te hoeven maken over of je het gejuich van de buren kunt horen. Opgelost!