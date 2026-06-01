Het WK voetbal van 2026 moet nog beginnen, maar Nederlandse supporters lijken hun koffers nu al klaar te zetten. Nieuwe cijfers van Booking.com laten zien dat juist de Amerikaanse speelsteden waar het Nederlands elftal zijn groepswedstrijden speelt explosief populair zijn geworden onder Nederlandse reizigers.

Vooral Kansas City springt daarbij in het oog. De stad noteert een stijging van maar liefst 3500 procent in zoekopdrachten ten opzichte van vorig jaar. Ook Dallas (+846%) en Houston (+748%) laten opvallende groeicijfers zien.

Oranje bepaalt het reisgedrag

De cijfers suggereren dat veel Nederlandse voetbalfans hun reisplannen rechtstreeks afstemmen op het speelschema van Oranje.

Dat wordt extra duidelijk wanneer de populairste Amerikaanse bestemmingen onder Nederlandse reizigers naast elkaar worden gelegd. Traditionele trekpleisters als New York, Los Angeles, Miami en Las Vegas blijven weliswaar populair, maar laten allemaal een daling zien ten opzichte van vorig jaar.

De steden waar het Nederlands elftal tijdens de groepsfase speelt, laten juist een sterke groei zien.

Meest gezochte Amerikaanse bestemmingen tijdens het WK

New York (-45%) Los Angeles (-28%) Miami (-25%) Las Vegas (-32%) Houston (+748%) Orlando (-41%) Miami Beach (-22%) San Francisco (-41%) Dallas (+846%) Kansas City (+3500%)

Vooral Kansas City is opvallend. De stad behoort normaal gesproken niet tot de populairste Amerikaanse bestemmingen voor Nederlandse toeristen, maar lijkt dankzij het WK ineens op de radar van duizenden voetbalfans te zijn verschenen.

WK 2026 wordt grootste ooit

Het WK van 2026 wordt sowieso een bijzondere editie. Voor het eerst nemen 48 landen deel aan het toernooi en worden wedstrijden gespeeld in drie landen: de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Daardoor komen ook speelsteden in beeld die normaal gesproken minder bekend zijn bij internationale toeristen. Voor veel Nederlandse supporters zal een bezoek aan plaatsen als Kansas City of Dallas waarschijnlijk een unieke ervaring zijn naast het voetbal zelf.

Sporttoerisme groeit verder

De cijfers van Booking.com laten opnieuw zien hoe groot de invloed van internationale sportevenementen op reisgedrag kan zijn. Waar vroeger vooral de wedstrijd centraal stond, plannen supporters tegenwoordig complete vakanties rondom grote sporttoernooien. Dat zagen we eerder al bij EK's, Olympische Spelen en Formule 1-races. Het WK 2026 lijkt die trend verder te versterken.

Met de groepsfase van Oranje in Houston, Dallas en Kansas City lijken veel Nederlandse fans hun keuze inmiddels al gemaakt te hebben.