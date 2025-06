De Oranje vrouwen op het EK voetbal zie je ook live op TikTok

De wedstrijden van het Nederlands elftal op het aankomende EK voetbal voor vrouwen zijn ook live te zien via TikTok. Op het account van @NOSSport kun je samen met bekende voetbalinfluencers de wedstrijden van Oranje kijken. Oud-voetbalsters Rocky Hehakaija en Danique Kerkdijk en voetbalsters Sterre Kroezen (FC Twente), Kirsten van de Westeringh (Feyenoord) delen live hun reacties, beantwoorden vragen van kijkers en nemen je mee in de spanning van de wedstrijd.

Extra beleving

“De NOS kiest bewust voor dit interactieve format om voetbalfans het EK op een nieuwe manier te laten beleven,” aldus Kees Jongkind, adjunct-hoofdredacteur Innovatie en Programmaontwikkeling. bij NOS Sport “Het is voor het eerst dat wedstrijden van het Nederlands elftal live op TikTok te zien zijn. Daarmee bieden we een extra beleving, al helemaal omdat we vanuit het stadion met eigen camera’s kunnen schakelen en zo echt iets anders kunnen laten zien dan op tv. Bovendien is het een goede kans voor ons jonge publiek om op een toegankelijke manier meer te leren over het spelletje. Die combinatie past perfect bij ons.”

EK 2025

De NOS zendt alle wedstrijden van het EK ook uit op NPO 1, NOS.nl, de NOS-app en de smart televisie app NOS Live. De line-up op TikTok ziet er als volgt uit:

5 juli Nederland – Wales 18.00 uur

•⁠ ⁠Rocky Hehakaija

•⁠ ⁠Sterre Kroezen

9 juli Nederland – Engeland 18.00 uur

•⁠ ⁠Sterre Kroezen

•⁠ ⁠Kirsten van de Westeringh

13 juli Nederland – Frankrijk 21.00 uur

•⁠ ⁠Kirsten van de Westeringh

•⁠ ⁠Danique Kerkdijk