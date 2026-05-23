Google AI-overzichten poppen bij elke zoekopdracht zo'n beetje op en geven je vaak al antwoord op je vraag, voordat je naar de website bent gegaan waar Google de informatie vandaan heeft. Wil je dat AI-overzichten even de mond wordt gesnoerd? Dat doe je door dit woordt in de zoekbalk te typen.

Negeer

Als je googlet naar 'negeer', dan zal je merken dat AI Overviews zegt: "Ik heb je verzoek begrepen. Laat het me gerust weten als er wél iets is waar ik je vandaag mee kan helpen!" Hij is dus even op zijn plek gezet, lijkt het. Hij zal overigens niet altijd hetzelfde zeggen, want het blijft AI en dat varieert nu eenmaal. Wel is de strekking altijd hetzelfde. Je krijgt geen informatie, alleen maar een opmerking dat je geen informatie krijgt.

Er zijn meer woorden die dit triggeren. Zo kun je ook 'Overslaan' typen. In het Engels zijn de woorden Skip, ignore en disregard. Toch is het niet per se bedoeld om zo te werken. Het zou mogelijk een fout zijn die door de AI op een bepaalde manier wordt geïntepreteerd. Het lijkt in ieder geval verder weinig kwaad te kunnen. Heb je bovendien een specifieke vraag over het woord negeren, dan kun je er bijvoorbeeld tekst bijzetten zoals 'wat is de betekenis van het woord negeren?'.

AI Overviews

AI Overviews is ook op een betere, snellere manier uit te schakelen. Opmerkelijk genoe krijg je als je -ai achter je zoekopdracht zet ook geen AI-overzichten. Dus wil je bijvoorbeeld weten wanneer de Artemis III-missie vertrekt, dan kun je zoeken naar 'Artemis III lanceerdatum -ai'. Je zal zien dat de AI-overviews dan achterwege worden gelaten en dat je gewoon informatie krijgt van een betrouwbare bron over wanneer deze maanmissie gaat vertrekken.

Je noemt dat -ai ook wel een operator. Er zijn veel meer van dit soort operators, zoals het tussen "-aanhalingstekens zetten van je zoekopdracht als je heel specifiek op een bepaalde spelling kunt zoeken, of een bepaalde volzin of naam. Je kunt ook typen: astronomy discoveries after:2026/03/10 of astronomy discoveries after:2026/03/10.