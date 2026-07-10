Anthropic heeft gisteren de bètaversie van Claude Reflect geïntroduceerd. Daarmee kun je de manier waarop je het AI-model gebruikt in beeld krijgen en zelfs visualiseren.

Steeds meer mensen gebruiken AI in het dagelijks leven en op werk om ze te assisteren of zelfs volledige werkzaamheden uit te voeren. Tegelijkertijd is er ook steeds meer kritiek op AI te horen, niet in de laatste plaats omdat er steeds meer gigantische datacenters nodig zijn om de verschillende AI-modellen van diverse bedrijven in de lucht te houden.

Een van de populairste AI-modellen is Claude van Anthropic. Met ‘Reflect’ geeft het bedrijf nu niet alleen een manier om beter in kaart te krijgen hoe je het AI-model in je leven toepast, maar ook hoe het je leven vergemakkelijkt en hoe je Claude nog beter in kan zetten. In die zin is het net zo goed een manier om de voordelen van AI in het zonnetje te zetten als een hulpmiddel.

Overzicht van je AI-gebruik

De bètaversie van Reflect kan gevonden worden in de web- en desktop-app van Claude in de settings. Het gaat om een uniek dashboard waarin je meer inzicht krijgt over je Claude-gebruik. Je krijgt bovenaan een samenvatting te zien over op wat voor manier je Claude gebruikt en welke onderwerpen je aanhaalt. Ook worden bepaalde patronen rondom je gebruik uitgelicht.

Daarbij is er te zien wanneer je Claude het vaakst gebruikt en welke taken op die momenten het vaakst uitgevoerd worden. Je kunt daarbij een maand, drie maanden, een halfjaar en zelfs een jaar terugblikken.

Wat nog niét wordt getoond in Reflect, is hoeveel tijd je precies aan Claude spendeert. Anthropic belooft echter dat die optie binnenkort wordt toegevoegd.

Reflecteren op je AI-werk

Naast dat het simpelweg een handig overzicht is van wat je zoal met het AI-model doet, nodigt Invite je ook uit om te reflecteren op je gebruik en de rol die Claude in je leven speelt. Zo kan Invite je soms vragen welke taken je het liefst zelf uit zou willen voeren, “ook al kan Claude het sneller doen”. Je kunt vervolgens met Claude praten over de beste aanpak.

Het is daarbij zelfs mogelijk om aan te geven op welke momenten van de dag je wat afstand van het AI-model wil nemen, zodat je na een bepaalde intensieve sessie met Claude even wat rust kan pakken.

Het is daarbij ook mogelijk om er van te leren, zodat je Claude nog specifieker kunt gaan gebruiken. Zo kun je aangeven wat je overkoepelende doelen zijn en meer verantwoording nemen voor hoe je AI gebruikt.

Nu beschikbaar

De bètaversie van Claude Reflect is nu beschikbaar voor Free-, Pro- en Max-gebruikers van Claude. Een voorwaarde is wel dat je de optie dat Claude je gesprekken herinnert aan hebt staan. Dat is logisch: anders kan hij niet terugblikken op je gebruik.

Het is weer een volgende stap in de AI-wereld waarin de modellen steeds slimmer worden en nog meer mogelijkheden bieden. Reflect is een voorbeeld van een AI-model – in dit geval Claude – dat gebruikers steeds bewuster ermee om laat gaan, zodat je werk in het model ook steeds nauwkeuriger wordt.