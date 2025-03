In 2024 was ruime helft energie is groene stroom: hoe wordt dat meer?

Windparken

Hoe pakken we dat aan? Het zou bijvoorbeeld slim zijn om nieuwe windparken te bouwen en daarbij geld te vragen aan België en Duitsland, die gebaat zijn bij onze windenergie. Daarnaast moet de overheid iets doen aan de netcongestie: de vraag naar stroom is veel groter dan we aankunnen. Er is zelfs zo’n probleem met het stroomnet dat woonwijken zelfs niet meer gebouwd kunnen worden, als er niks wordt gedaan. Het zou natuurlijk goed zijn als we wat minder stroom zouden gebruiken, zodat er steeds minder grijze stroom nodig is. Tegelijkertijd is dat misschien niet helemaal realistisch, als we ook proberen gas uit te bannen en elektrisch willen rijden.

Het zou ook goed zijn als er meer informatie en hulpmiddelen vanuit de overheid kwamen. Over zonnepanelen en thuisbatterijen zijn steeds vaker negatieve verhalen in het nieuws. Dat de salderingsregeling afloopt is bijvoorbeeld een reden voor mensen om die zonnepanelen links te laten liggen. Daarnaast wordt er soms gezegd dat die thuisbatterijen juist voor meer problemen op het stroomnet zorgen. Vandaag was nog in het nieuws dat er bovendien wel op heel agressieve wijze bij mensen wordt aangedrongen om deze thuisaccu’s te kiezen.