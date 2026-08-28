Het is een van de meest besproken gadgets van de afgelopen jaren: Meta ’s slimme bril. Mensen worden ongewenst en ongevraagd gefilmd en dat maakt het een beruchte uitvinding. Maar Meta doet er nu iets aan om te zorgen dat mensen het ledlampje niet kunnen blokkeren. Het vreemde is wel dat het eigenlijk al zo zou moeten werken, maar dat het zo toch niet helemaal bleek te functioneren.

Update voor Meta-brillen

Er is nu een update uitgegeven voor de brillen van het merk en daarmee kunnen mensen niet meer filmen zonder dat het gezien wordt: althans, als ze het lampje blokkeren dan herkent de bril dit en dan stopt de opname. Eerder werkte het zo dat dat alleen voor het begin van de opname gold, dus als je al opnam en dan pas begon met het bedekken van het lampje, dan kon je filmen zonder dat het lampje te zien was. Zo wisten mensen niet dat je ze filmde en kon je stiekem opnames maken en online verspreiden.

Aan de andere kant zijn er ook genoeg mensen die filmen met het lampje zichtbaar aan en daarbij worden beelden ook op social media gezet, dus de brillen blijven wel tot op zekere hoogte creepy, maar in ieder geval is het iets minder makkelijk om stiekem filmpjes te maken. Op Threads zegt Alex Himel van Meta VR dat de update zorgt dat de camera stopt te werken als het lampje tijdens een opname wordt afgedekt.

Tegenstanders blijven tegenstanders

Dat scheelt dus weer, al zal het tegenstanders van de brillen zeker niet helemaal geruststellen. Ondertussen schijnt Meta volgend jaar met nog veel meer brillen te willen komen, dus tegenstanders van de bril zullen er helaas aan moeten geloven dat deze gadget nog lang niet is verdwenen. Al zijn er hier en daar wel overheden die kijken of er iets aan te doen valt, net als dat er ook bedrijven en bijvoorbeeld pretparken zijn die ze weren.