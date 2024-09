Deze normaal uitziende robotstofzuiger kan over drempels

Een ‘small step for mankind’, maar een ‘giant leap’ voor een robotstofzuiger. De nieuwe slimme stofzuiger van Dreame kan een tree op.

Robotstofzuiger

Robotstofzuigers zijn handig, maar één van de meest irritante stofzuigkarweitjes kan er geeneen: de trap. Er zijn de afgelopen jaren wel concepten voorbijgekomen die een trap opkomen, maar dit zijn vaak vreemd uitziende robots die uiteindelijk wel de trap op- en afkunnen, maar deze niet zuigen. Brengt de nieuwe Dreame ProLeap ons dichterbij de oplossing?

Helaas, de robotstofzuiger zal de gemiddelde Nederlandse trap niet opkomen, maar een tree of een opstaande rand in huis is deze robotstofzuiger wel de baas. Niet slecht voor een robotstofzuiger die er wel uit blijft zien als een gewone robotstofzuiger, in plaats van een groot gevaarte met tentakel-achtige armen.

Dreame ProLeap

De Dreame ProLeap is nog een conceptrobot, maar het maakt gebruik van intrekbare poten waarmee het lage treden op kan komen. Handig als je midden in je kamer van vloerbedekking verandert en je hieraan een opstaand randje overhoudt. De huidige robotstofzuiger kan dat niet, maar deze gebruikt zijn in- en uittrekbare pootje om zichzelf een klein randje op te helpen. Zo hoeft het apparaat niet door de eigenaar te worden verplaatst als ook een ander deel van de kamer moet worden gezogen.

Dreame verwacht dit concept snel een andere fase in te krijgen: Dreame wil het uiteindelijk toevoegen aan zijn productlijn voor het grote publiek. In de onderstaande video zie je hoe het in zijn werk gaat: twee vrij subtiele pootjes worden uitgestoken en omdat ze op wieltjes rijden, kan het apparaat hiermee een paar treden op kan. Het lijkt erop dat die treden niet te dicht op elkaar moeten zijn en niet te steil. De pootjes reiken maar zo zo hoog en het formaat van de stofzuiger is breder dan de gemiddelde huis-, tuin- en keukentraptree in Nederland. Maar straks komt het apparaat waarschijnlijk wel beter je dikke tapijt op, of dat opstaande randje waarmee je woonkamer in je keuken overgaat.