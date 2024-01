​Robotstofzuigers innoveren: nog niet de trap op, wel grondiger

De robotstofzuiger is niet binnen elk huishouden favoriet. Het is zelfs niet binnen elk huishouden aanwezig. Dat kan veel redenen hebben: onvoldoende zuigkracht (bij vooral goedkopere modellen), veel tapijt in huis of simpelweg weinig ruimte, naast uiteraard het financiële plaatje. Niet aan alle bezwaren kan iets worden gedaan, zeker niet als het een combinatie van die bezwaren is. Echter zijn robotstofzuigers inmiddels wel een stuk beter geworden en wordt er zelfs nog steeds flink op geïnnoveerd.



Robotstofzuiger

Robotstofzuigers hebben nog vrij veel mogelijkheden wanneer het gaat om innoveren. We zitten nog steeds te wachten op de robotstofzuiger die voor ons de trap meteen even doet: het is toch de meest irritante plek van het huis wanneer het om stofzuigen gaat. Maar ook als hij de trap niet eens meeneemt, dan zou het alsnog fijn zijn als hij zichzelf van verdieping naar verdieping kon transporteren. Ook dat is nog een toekomstdroom, mede omdat de ene trap natuurlijk de andere niet is. Er is echter wel degelijk innovatie binnen de wereld van robotstofzuigers, namelijk in de vorm van de Samsung Bespoke Jet Bot Combo, die niet alleen stofzuigt en mopt, maar ook zijn hand niet omdraait voor het verwijderen van moeilijkere vlekken.

Hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd met stoom en dat is heel fijn. Heet stoom zorgt er niet alleen voor dat aangekoekte dingen worden weggehaald, maar ook dat er hygiënisch wordt gereinigd: er komt immers hitte bij kijken en zo kunnen veel bacteriën worden uitgeschakeld. Bovendien heeft het bedrijf AI toegevoegd aan de robotstofzuiger, waardoor hij de vlekken op de vloer kan herkennen en dus beter kan beoordelen wat hij het beste kan doen om ze weg te halen. Hij kan zelf de dweil wisselen in het oplaadstation, mocht er wat ruiger werk aan te pas komen: zo kan hij namelijk meteen even wat nieuw water pakken om stoom te maken.

Samsung

Hoewel de Samsung het apparaat wel echt in de markt zet als een robotstofzuiger met kunstmatige intelligentie, is het wel AI die nog in de kinderschoenen staat. Het zal echt nog veel moeten leren wil het veel verschillende vlekken goed kunnen herkennen en weghalen, maar het begin is er in ieder geval. We vragen ons wel af of dat stoom verder nog andere toepassingen heeft: als het apparaat bijvoorbeeld ook kleding die je op de grond legt wat stijver kan stomen, zoals een handstoomapparaat dat je normaliter voor je kleding gebruikt, dan kan dat wel eens heel interessant worden. Een strijk/stofzuighybride klinkt fantastisch. En zo komen we steeds dichterbij die huishoudrobot van The Jetsons.