​5 dingen die nog kunnen innoveren op stofzuigers

Voor iedereen die een stofzuiger gebruikt met draad, zou het toch heerlijk zijn als die niet zo snel uit het stopcontact zou vliegen. Het zou tof zijn als er een manier werd bedacht waardoor dat niet zo makkelijk gebeurt. Nu moet het natuurlijk ook wel veilig blijven: het is niet voor niets dat wanneer je hard trekt de draad uit het stopcontact gaat, maar soms is dat zo snel dat je eigenlijk bijna niet normaal door de huis kunt trekken met je ouderwetse zuiger.

Gebruik jij een steelstofzuiger, een robotstofzuiger of een ouderwetse met draad? Er is een aantal dingen dat beter kan aan stofzuigers en daarbij heeft elke soort wel iets dat het stofzuigen een nog fijnere ervaring moet maken. Of nou ja, nog fijner: überhaupt fijn, want stofzuigen gaat vaak gepaard met wat gedoe.

Met een steelstofzuiger heb je dit probleem niet echt, maar met een ouderwets exemplaar wel, en ook met een robot. Traplopen is een probleem. Robotstofzuigers kunnen het helemaal niet, terwijl je zelf met een bedrade ouderwetse stofzuiger weer het gedoe hebt dat je die stofzuiger moet vasthouden, maar ook die slurf, en dat het stopcontact het ook misschien maar net redt met je draad.. Het is niet ideaal. Het zou fijn zijn als stofzuigers zelf konden traplopen en dus gewoon zelf konden volgen.

Het is er wel al, maar het zou fijn zijn als het iets breder werd toegepast: elk type stofzuiger zou baat hebben bij ondergronddetectie. Dan hoef je niet zelf steeds te wisselen van het tapijt naar de harde vloer. Het zou bovendien zelfs nog specifieker kunnen worden doorgevoerd, dat hij bijvoorbeeld als hij ziet dat er heel veel dierenharen zitten, net even een tandje meer kracht geeft, of een bepaalde borstel aanraadt. We kunnen die borstel er -vooralsnog- dan zelf wel opklikken, maar een beetje advies en hulp zou fijn zijn.

Stofdiagnose

We hebben wel stofmeters in huis en Dyson heeft ook wel een stofzuiger ontwikkeld die fijnstof ziet en analyseert, maar een stofzuiger die echt laat weten: je hebt gigantisch veel huisstofmijt, of je moet oppassen want het stof bevat een grote hoeveel van een bepaalde stof, dat is er nog niet echt. Onze huizen zouden er een stuk hygiënischer van worden als we meer inzicht hadden. Misschien zelfs een soort stofzuigadvies, van: hey, ik zie in twee keer in de week gebruik dat het stof toch te snel weer oploopt: zuig vaker. Stofzuigers kunnen echt nog wel wat slimmer.

Minder herrie

Huisdieren houden er niet van, kinderen houden er niet van, en daardoor ouders en baasjes ook niet: ze maken zoveel herrie. Er zijn wel wat stillere varianten, maar het blijft altijd wel een bepaalde mate van geluid maken, waardoor huisgenoten de televisie niet meer kunnen horen, jij de bel niet hoort en dieren verschrikt weg moeten rennen. Iets meer stilte in meer verschillende types stofzuigers zou erg gewenst zijn.

Sommige van deze innovaties zijn er al, of in een kleinere mate, maar wat ons betreft mogen stofzuigerfabrikanten echt wel wat meer hun best doen om de stofzuiger echt een goed huismaatje te maken, dat dieper gaat dan alleen als een robotje door je huis paraderen. Moet best kunnen met de huidige technologische ontwikkelingen en slimme bedrijven zoals iRobot en Dyson, die ook nog eens erg rijk zijn.