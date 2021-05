​Nieuwe Dyson V15 Detect toont met laser hoe stoffig je huis is

Als je stof in je huis ziet dan is het echt stoffig. Er is namelijk ook heel veel stof in de lucht dat we met het blote oog niet kunnen waarnemen. Dyson wil nu graag helpen je je bewuster te maken van het stof in je huis door te laten zien hoeveel stof er is met hun nieuwe apparaat Dyson V15 Detect.



Dyson V15 Detect

Dyson V15 Detect is een stofzuiger voorzien van een groen laser, die precies iets voor je stofzuigermond schijnt. Groen schijnt het beste waarneembaar te zijn, waardoor er voor deze kleur is gekozen. Zo wordt microscopisch klein stof ineens duidelijk om te zien, waardoor je beter weet waar je nog even overheen moet. Dyson hoopt je hierbij te helpen je huis beter stofvrij te maken en daardoor een gezondere leefomgeving.

Daarnaast meet de Dyson hoeveel stof er doorheen gaat, zodat je op je schermpje van de Dyson kunt zien hoeveel fijnstof er in je huis rondzweeft. Er zit een Piezo-sensor in de stofzuiger die razendsnel (15.000 keer per seconde) meet welk type stof er allemaal door de stofzuiger gaat om zoiets te zeggen over de kwaliteit van de lucht in je huis. Hij telt real-time hoeveel deeltjes er zijn. Je kunt dan meteen zien of je een bepaald gedeelte van je huis goed hebt schoongemaakt, want na een paar keer heen en weer gaan moet dat stof uiteraard steeds verder verminderen.