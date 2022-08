Amazon koopt iRobot, bekend van robotstofzuiger Roomba

Amazon neemt voor 1,6 miljard euro iRobot over. Niet de film met Will Smith, maar de maker van ‘s werelds bekendste robotstofzuiger Roomba. iRobot wordt straks onderdeel van Amazon Devices.





Overname iRobot iRobot schrijft: “Sinds de oprichting van iRobot is ons team op een missie geweest om innovatieve, praktische producten te maken die het leven van klanten eenvoudiger maken, wat heeft geleid tot uitvindingen zoals de Roomba en iRobot OS. We weten dat tijdsbesparing belangrijk is en dat klusjes kostbare tijd kosten die beter besteed kan worden aan iets waar klanten van houden.” Het bedrijf impliceert dat het gewoon doorgaat met technologische ontwikkelingen om het leven makkelijker te maken. Het gelooft dat Amazon de passie voor innoveren deelt en dat iRobot zijn missie daar kan voortzetten. Amazon betaalt ongeveer 60 euro per aandeel van iRobot. In eerste instantie moeten er echter nog waakhonden naar kijken, naast de aandeelhouders en regelgevers.

Roomba innoveren iRobot is gespecialiseerd in vooral stofzuigrobots en heeft zijn eigen robot-besturingsyssteem iRobot OS gemaakt. Het werd in 1990 al opgericht door drie knappe koppen van het kunstmatige intelligentielab binnen de MIT-universiteit. iRobot is vooral bekend van de Roomba, een van de bekendste automatische stofzuigers die met zijn ronde platte vorm een geweldig vervoermiddel vormt voor katten, die tegelijkertijd het stof van de grond opzuigen. Daarnaast zijn er inmiddels ook Roomba’s die kunnen moppen. Er zijn inmiddels meer dan 30 miljoen Roomba’s verkocht. Of het zich op een heel andere tak van sport binnen het huishouden wil richten of dat het doorgaat met het maken van stofzuigrobots, dat is niet bekend. In ieder geval innoveert het de laatste tijd gewoon door op de Roomba die al bestaat. Zo heeft het sinds kort poepdetectie aan de stofzuigers toegevoegd, waardoor je niet meer van die situaties krijgt waarbij je puppy of je oude kat thuis op de vloer zijn behoefte heeft gedaan en de Roomba deze geheel onbewust grondig over de rest van de vloer uitsmeert.

Traplopende robotstofzuigers Een grote plus, want het is voor veel mensen een reden om die Roomba even links te laten liggen. Dyson werkt inmiddels aan robotstofzuigers die zelf de trap op kunnen lopen, dus het is de vraag of Roomba ook die richting wil innoveren of het toch een stofzuiger voor één verdieping blijft (tenzij je hem natuurlijk zelf opraapt en boven neerzet). Misschien kan Amazon daarbij helpen, want die gebruikt in zijn eigen distributiecentra robots die de orders bij elkaar picken en dus ook hoog en laag moeten zijn. Het gaat nog wel even duren voor de overname helemaal rond is, als deze door mag gaan, dus tot die tijd zal je je hopelijk poeploze Roomba zelf af en toe even moeten optillen.