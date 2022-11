Apple beperkt 'AirDrop voor iedereen' in China

Apple heeft besloten om de AirDrop ‘voor iedereen’ functie in China te beperken tot 10 minuten. Daarna wordt de functie automatisch teruggezet naar ‘alleen voor contacten’. Zo wil Apple het ongewenst delen van bestanden in China tegengaan.

Eerst alleen in China

Het is op zich bijzonder dat de update, die met iOS 16.1.1 uitgerold wordt, alleen geldt voor iPhones die in China gekocht zijn. Er zijn namelijk ook veel gebruikers in andere landen die en automatische beëindiging van de ‘iedereen’ instelling zouden waarderen. Simpelweg om te voorkomen dat jouw iPhone ‘bestookt’ wordt door mogelijk schadelijke bestanden van onverlaten wanneer je zelf vergeet de ‘iedereen’ instelling uit te zetten nadat je die gebruikt hebt.

De beslissing om deze update eerst in China uit te rollen heeft mogelijk te maken met het feit dat AirDrop in dat land een van de weinige ongecensureerde communicatiemedia is. De afgelopen weken is deze functie daarom veel gebruikt om politiek gevoelige inhoud met anderen te delen, met name tijdens het grote partijcongres, waar diverse veranderingen in de top van de Chinese overheid doorgevoerd zijn, zo meldt TechCrunch.