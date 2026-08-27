Samsung heeft na de introductie van de Galaxy S26-serie in januari een nieuwe telg aan de familie toegevoegd. Galaxy S26 FE (Fan Edition) is de nieuwe smartphone die iets goedkoper is dan de andere telefoons bij introductie. Na verschillende lekken is het toestel van 799 euro nu officieel.

Nieuwe processor

Er is niet heel veel nieuw vergeleken bij zijn voorganger, de S25 FE : de smartphone heeft wel een nieuwe processor in de vorm van de Exynos 2500, die sneller is. Ook is hij voorzien van nieuwe, populaire kleuren als pistachio (bekend van de Galaxy Z Fold 8) en Blueberry, maar er is ook gewoon Graphite, een zwarte kleur voor wie het liever wat subtieler heeft.

De telefoon is wel 50 euro duurder dan de S25 FE, maar hij heeft dan ook die nieuwe processor, want de S25 FE draait op een Exynos 2400. De smartphone heeft 8 GB aan werkgeheugen en 128 GB aan opslag, al kun je ook kiezen voor 256 GB opslag (voor 899 euro).

Naast die processor is er stiekem nog iets nieuws: de camera's. Het camera-eiland zitten in een veel subtieler eiland, in plaats van dat ze heel erg uitpuilen. Dat is meer volgens de design language van de S26-reeks en is dus een logische keuze. Overigens is er aan de camera's zelf nagenoeg niets veranderd. De 50 MP hoofdcamera, 12 MP groothoeklens en 8 megapixel telelens werken samen met AI voor betere kiekjes.

Galaxy S26 FE heeft een 6,7 inch scherm in full-HD en kan op 120 Hertz verversen. Heel helder is het scherm niet met een piekhelderheid van 1900 nits. De batterij is 4900 mAh en kan 65 procent opladen in een half uur tijd. Het gaat dan ook met 45 Watt bedraad en 15 Watt als je draadloos wil laden.

Samsung belooft 7 jaar updates voor deze smartphone, waardoor je er lang mee voort kunt. Maar, wil je dat ook? Op zich wel: het lijkt op papier een prima toestel, maar qua upgrade valt het tegen.s Dus mocht je in de recente jaren een Samsung hebben gekocht, dan zit je daarmee nog wel even goed en kun je deze midrange-telefoon overslaan.