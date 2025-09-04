Samsung onthult Fan Edition van Galaxy S25 en nieuwe tablets

Samsung heeft alweer een nieuwe smartphone aangekondigd. Inmiddels heeft het al vele grote lanceringen gehad, maar er was een toestel dat we nog misten: de Galaxy S25 FE. FE staat voor Fan Edition en het idee is dat de favoriete aspecten van de Galaxy S25 in dit toestel worden gestopt, terwijl de prijs wat lager blijft. Daarnaast komt het Koreaanse techmerk met nieuwe tablets: Galaxy Tab S11 en S11 Ultra.

Galaxy S25 FE

De S25 FE heeft een 6,7 inch AMOLED-scherm en komt met een Exynos 2400 processor en 8 GB werkgeheugen. Qua opslag kun je rekenen op 128 GB of 256 GB. De batterij is met 4.900 mAh niet slecht voor Samsungs doen, maar het merk staat niet bekend om zijn enorm grote batterijen. Wel kan deze smartphone met 45 Watt laden en waar dat normaal meestal 25 Watt is bij Samsung, is dit dus zeker een vooruitgang.

De telefoon wordt 7 jaar lang ondersteund en heeft een drietal camera’s aan de achterkant: een 50 megapixel hoofdcamera, een 12 megapixel groothoekcamera en een 8 megapixel telelens. Er zitten verschillende AI-snufjes op deze smartphone, waaronder de optie om het geluid uit je spraakberichten beter te maken door achtergrondgeluiden weg te filteren. Ook kan AI zorgen dat huidtinten en texturen worden geanalyseerd en beter op foto’s komen te staan. Verder zijn de bekende Galaxy AI-opties aanwezig, zoals de Now Brief met een opsomming van je dag, de optie om je berichten in een andere toon te laten schrijven en de mogelijkheden om AI je tekeningen te laten veranderingen in 3D-animaties.

Galaxy S25 FE kost 749 euro (128 GB) of 809 euro (256 GB).