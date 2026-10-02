Microsoft werkt natuurlijk veel aan de veiligheid van Windows, maar het had misschien toch niet zo heel veel veiligheidsbarrières opgericht voor zijn X-account. Het officiële kanaal van het merk postte ineens een vreemde post om Clippy-crypto en al gauw bleek dat dat niet van Microsoft zelf kwam.

Microsoft op X

Microsoft begon eerder die dag een Clippy -crypto-account, wat al vreemd is, maar het repostte ook één van de tweets van het account en veranderde zijn profielfoto naar een Clippy-foto. Eigenlijk leek het niet eens zo heel gek, omdat Clippy een erg geliefde karakter is uit de geschiedenis van het merk. Het account postte ook alleen maar: “Bij 500.000 likes laten we Clippy terugkomen: het is aan jou.”

Dat is een veel subtielere manier om mensen om de tuin te leiden dan bijvoorbeeld bij veel andere overnames van accounts: het gaat dan al snel om dingen die écht niet door de beugel kunnen of wat ‘dom geschreeuw’. Hier leek het nog best realistisch, ware het niet dat alles waar crypto bij komt kijken toch wel in een wat kwader daglicht staat. In ieder geval heeft Microsoft wel snel gezorgd dat het weer klaar was.

Excuuspost

Het is een vreemde situatie: de post was namelijk geplaatst, toen werd het na een half uur weer verwijderd, toen kwam er een vreemde excuuspost en die werd ook weer wegggehaald. Uiteindelijk heeft Microsoft gezegd: “We hebben ongeautoriseerde toegang tot ons account op X bevestigd, waaronder berichten die niet van Microsoft afkomstig waren. Het account is inmiddels beveiligd, de ongeautoriseerde berichten zijn verwijderd en we onderzoeken de toedracht nog steeds."

Het euvel is nu dus weer opgelost, maar het is toch interessant om er iets dieper naar te kijken dan alleen maar: oh wat suf, jammer, en door. Het is namelijk wel echt heel subtiele, goedgeschreven content die deze persoon plaatste en dat is exemplarisch voor hoe tegenwoordig bijvoorbeeld ook phishingmail wordt gemaakt. Vroeger kreeg je van die rare mailtjes over penisvergrotingen en gratis iPhones, maar tegenwoordig is het veel realistischer, zoals kaartjes voor een concert waar je graag heen wil, of het WK-voetbal als dat weer is.

Phishing wordt venijnig

Ook is het allemaal goed gespeld, past het ergens wel bij Microsoft, en dat maakt het allemaal heel erg moeilijk te herkennen als iets wat fake is. Hoe herken je het dan? Nou ja, niet. Het maakt het nog belangrijker om toch even te wachten voor je ergens op klikt, eventueel online nog extra info op te zoeken en op die manier beter te kunnen inschatten waar je mee te maken hebt: zeker Reddit is een goede plek om te checken of het echt is of niet, omdat hier vaak ook andere mensen zijn die erover spreken.

Al moet je ook daarbij beseffen: sommige Reddit-gebruikers zijn AI. Het is lastig, maar dat is nu eenmaal de wereld waarin we leven, en dat lijkt voorlopig echt niet te gaan veranderen. Kritisch denken, even wachten, research doen: dat blijft belangrijk, maar als je erin trapt, dan heb je nu dus nog minder reden om je te schamen.