Apple moet mogelijk 5,7 miljard dollar betalen, omdat het een patent zou hebben geschonden van een onderdeel dat in elke iPhone aanwezig is. Het gaat om de trilmotor, die volgens het bedrijf Taction Technology is gestolen. Het is al vijf jaar bezig met een rechtszaak tegen Apple.

Trillen

Het gaat niet alleen om al die iPhones , maar Apple Watches en zelfs de trackpads van MacBooks maken gebruik van een trilmotor. Apple gebruikt een techniek waarbij de trilmotor heen en weer beweegt, waar het bij anderen vaak een ronddraaiend effect is. Daarom trilt een Apple op een wat luxer aanvoelende manier dan de gemiddelde Android-telefoon.

Apple zou het alleen mogelijk niet helemaal zelf hebben bedacht. Taction Technology stelt namelijk dat het patenten gebruikt die aan Taction toebehoren. En niet per ongeluk: Apple zou moedwillig twee hoofdtelefoons van Taction hebben gekocht, de Kannon, en ze uit elkaar hebben gehaald om te ontdekken hoe het systeem werkte.

Patentenkwestie

Apple kreeg in 2023 gelijk: het zou geen inbreuk hebben gedaan op het patent, maar in 2025 werd er een beroep aangetekend en daarom is de rechtszaak nu weer in volle gang. Het gaat ook niet om niks: 5,7 miljard dollar. Een jury heeft net uitspraak gedaan dat Apple inderdaad het patent schendt, maar denkt dat het niet expres was. Apple gaat in beroep tegen de uitspraak en vraagt zich hardop af waar het bewijs is.