SpaceX maakt zich op voor een van de belangrijkste Starship-lanceringen tot nu toe. Als alles volgens planning verloopt, vertrekt het enorme ruimtevaartuig maandag voor een vlucht van ongeveer tien uur. Daarbij moet Starship zes volledige rondjes om de aarde maken en ook voor het eerst Starlink V3-satellieten afleveren.

De lancering van Starship Flight 14 staat gepland voor maandag 28 september. Het lanceervenster opent om 14.15 uur Nederlandse tijd. Zoals altijd bij een raketlancering kan de planning nog veranderen door het weer of een technisch probleem.

Laatste grote test succesvol afgerond

Voorafgaand aan de lancering heeft SpaceX een zogeheten wet dress rehearsal uitgevoerd. Daarbij doorloopt de raket vrijwel de volledige lanceerprocedure, maar blijft hij uiteindelijk op het lanceerplatform staan.

Starship en de Super Heavy-booster worden tijdens zo’n generale repetitie gevuld met hun vloeibare brandstoffen. Vervolgens controleert het team onder meer de leidingen, software en communicatie met de grondsystemen. Ook wordt het aftellen geoefend. Daarna pompt SpaceX de brandstof weer uit de raket.

De test is daarmee een van de laatste grote controles voor een echte lancering. SpaceX meldde na afloop dat de repetitie voor Flight 14 is voltooid. Daarmee ligt het bedrijf voorlopig op koers voor de geplande lancering op 28 september.

Niet zomaar opnieuw een korte testvlucht

Starship vloog tijdens eerdere tests al een groot deel van de aarde rond. Toch werden die missies zo gepland dat het ruimtevaartuig geen volledige omloop voltooide. Dat onderscheid is belangrijk, want Flight 14 moet volgens de huidige plannen zes volledige rondjes om onze planeet maken.

De vlucht duurt daardoor naar verwachting ongeveer tien uur. Daarna keert Starship terug in de atmosfeer en eindigt het ruimtevaartuig in de oceaan. SpaceX kan tijdens deze langere missie veel meer gegevens verzamelen over het gedrag van Starship in de ruimte en tijdens de terugkeer.

Juist die ervaring is nodig voor de toekomstplannen van het bedrijf. Starship moet uiteindelijk niet alleen satellieten vervoeren, maar ook vracht en mensen naar de maan en mogelijk Mars brengen. Daarvoor moet het ruimtevaartuig langdurig in een baan om de aarde kunnen blijven en betrouwbaar opnieuw de atmosfeer binnengaan.

Eerste Starlink V3-satellieten gaan mee

Flight 14 draait bovendien niet alleen om Starship zelf. In het laadruim bevinden zich volgens de bekendgemaakte plannen 26 Starlink V3-satellieten. Het worden de eerste exemplaren van deze nieuwe generatie die SpaceX daadwerkelijk in een baan om de aarde brengt.

Starlink V3 is ontwikkeld voor meer capaciteit en snellere verbindingen dan eerdere generaties. De satellieten zijn tegelijkertijd groter en zwaarder. Daardoor zijn ze bij uitstek bedoeld voor lanceringen met Starship, dat veel meer vracht kan meenemen dan de Falcon 9-raket die SpaceX momenteel voor Starlink gebruikt.

Het uitzetten van de satellieten vormt dan ook een belangrijke praktijktest. Starship moet bewijzen dat het niet alleen kan opstijgen en terugkeren, maar ook nuttige lading op de juiste plek kan afleveren. Daarmee komt het ruimtevaartuig een stap dichter bij reguliere commerciële missies.

Wanneer is de lancering in Nederland te zien?

Het lanceervenster opent maandag 28 september om 14.15 uur Nederlandse tijd en duurt 75 minuten. De daadwerkelijke start kan dus iets later plaatsvinden. SpaceX zendt de lancering naar verwachting live uit via X.

Wie alleen de start wil zien, hoeft geen tien uur voor het scherm te blijven zitten. De lancering en de eerste minuten van de vlucht leveren doorgaans de spectaculairste beelden op. Ditmaal worden ook het bereiken van de baan, het uitzetten van de satellieten en de terugkeer van Starship belangrijke momenten.

Een succesvolle vlucht zou een flinke sprong vooruit betekenen voor het programma. Zes volledige omlopen, een missie van tien uur en de eerste Starlink V3-satellieten maken Flight 14 veel meer dan de volgende test in een lange reeks. Voor Starship kan dit de vlucht worden waarop het ruimtevaartuig eindelijk laat zien dat het ook echt in een baan om de aarde kan werken.

Fotocredits: SpaceX