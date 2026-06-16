SpaceX is sinds afgelopen vrijdag officieel een beursgenoteerd bedrijf. Dat levert het bedrijf veel geld op waarmee eigenaar Elon Musk zijn toekomstdromen wil verwezenlijken.

Afgelopen vrijdag was SpaceX officieel beursgenoteerd. Dit gebeurde aan de Nasdaq-beurzen in Texas en New York. Er gingen al geruime tijd geruchten rondom de beursgang van het bedrijf, maar nu zijn ze werkelijkheid geworden.

Sterker nog: het ging om de grootste beursgang ooit. Hoewel SpaceX maar een deel van het totale bedrijf via aandelen aanbood, was het toch een gigantisch succes. Het ging om 555 miljoen aandelen die voor 135 dollar per stuk werden aangeboden, maar de waarde van de aandelen steeg al snel.

Geld te over

Al die aandelen die verkocht worden leveren SpaceX weer meer geld op. En niet alleen SpaceX: Musk is zelf namelijk nog altijd de grootste aandeelhouder met meer dan 40 procent, en hij is dan ook de eerste biljonair ter wereld geworden. De rijkste man op aarde dus.

Aangezien hij er voor heeft gezorgd dat hij het laatste woord blijft houden bij SpaceX, hoeft Musk ook niet bang te zijn voor teveel invloed van andere aandeelhouders die door de beursgang in de raad van bestuur komen. Al dat geld geeft Musk ook nog meer invloed op de wereldwijde geopolitiek en al helemaal binnen de techwereld.

Ook anderen kunnen hun voordeel gaan halen uit dit succesverhaal. Denk bijvoorbeeld aan de vele mensen die aandelen kopen en weer kunnen verkopen wanneer ze meer waard zijn geworden. Ook investeerders en banken die geld hebben gestoken in het bedrijf verdienen er aan.

Daarbij hebben veel werknemers van SpaceX ook aandelen in handen. Hoewel ze die nog niet meteen mogen verkopen om de koers een beetje stabiel te houden, gaat dat in de toekomst wel mogelijk worden. Ook werknemers kunnen dus flink gaan cashen.

De toekomst van SpaceX

Misschien nog wel interessanter is wat het voor de toekomst van SpaceX betekent. Het bedrijf staat natuurlijk vooral bekend om zijn ruimtevaartplannen, maar het heeft ook het socialmediaplatform X in handen, alsmede de AI-chatbot Grok. En dan is er nog het internetnetwerk Starlink – die hele rits aan satellieten die je soms ’s nachts door de lucht ziet zweven.

Aan ambitie geen gebrek bij Musk, en hij heeft voorheen al vaker de toekomstplannen die hij heeft voor SpaceX uitgesproken. Een van die plannen is het bouwen van datacentra in de ruimte. We bouwen op aarde steeds meer gigantische datacentra, vooral om aan de continue vraag naar AI te voldoen. Dat is een behoorlijke aanslag op onze energie- en waterverbruik.

Musk ziet datacentra in de ruimte als oplossing. Door ze in een baan rond de aarde te laten draaien, kunnen ze continu zonlicht opvangen om energie mee op te wekken. Ook is er geen water nodig om de centra te blijven koelen, aangezien het koud genoeg is in de ruimte.

De plannen van Musk gaan echter verder dan dat. Zijn ultieme doel is het bouwen van een menselijke kolonie op Mars . Nu is dat wel een heel hoog gegrepen einddoel. Daarom is hij eerst van plan om een stad te creëren op de maan. Vanuit daar is het in theorie namelijk makkelijker en sneller om Mars te bereiken.

Dat klinkt allemaal als sciencefiction, maar Musk is bloedserieus. Daarbij hebben ook anderen – zoals ruimtevaartorganisatie NASA – vergelijkbare plannen voor een permanent bemande maanbasis, dus zo vergezocht is het nu allemaal ook weer niet. Eén ding is duidelijk: het enorme vermogen dat SpaceX en Musk opbouwen met de beursgang, brengen deze doelen een stap dichterbij.