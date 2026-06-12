SpaceX gaat de beurs op deze week en dat is groot nieuws. De aandelen zijn ook hoog geprijsd à 135 dollar per stuk, maar er is een ander plan van SpaceX waar mensen zich liever over buigen. Juist nu het zo gigantisch veel geld in het laatje krijgt, wordt het misschien wel realistischer dat het echt 1 miljoen data centers in de lage baan om de aarde gaat aanbrengen. En daarvoor wordt een Wall-E-achtig doemscenario voorgesteld.

1 miljoen satellieten

Weet je het begin van Wall-E nog? Dan zie je het robotje op aarde, of wat er nog van over is, met stapels ruimterommel aan de gang. Ondertussen is de bevolking van aarde ergens aan het rondzweven in een gigantisch ruimtevaartuig. Het is af en toe eng hoe dichtbij Wall-E bij ons leven komt: iedereen is alleen maar met schermpjes bezig, en met zichzelf. Maar er is ook een ander dystopisch idee uit Wall-E dat soms erg dichtbij komt.

Het idee dat er 1 miljoen AI-satellieten in de baan rond de aarde worden geplaatst zal ook zorgen voor veel ruimtepuin. Misschien niet eens hier op aarde, maar dan in die lage baan rond de aarde. En te veel ruimtepuin daar, kan ervoor zorgen dat we zelf de aarde niet meer kunnen verlaten. Bovendien hebben astronomen nu al last van de satellieten van SpaceX rond de aarde: ze laten soms schijnsels zien op foto’s en andere beelden van de ruimte.

Maar goed, SpaceX is het toch echt wel van plan: op 29 mei heeft het antwoord gegeven op verschillende vragen over het plan van de datacenters in de lucht. Elon Musk zegt dat de ruimte groot is en dat het echt niet te druk wordt. Bovendien zijn de satellieten vergeleken bij de aarde heel klein en zie je ze niet eens, stelt hij. En ja, het is wel een oplossing voor een groot probleem: datacenters willen we allemaal niet in onze eigen achtertuin, dus ze in de ruimte schieten zorgt voor een oplossing voor dat probleem.

Ruimtepuin in en op aarde

Er zijn nu ongeveer 15.000 satellieten om de aarde, wat als dat inderdaad meer dan een miljoen stuks worden? Volgens experts is de baan rond de aarde niet per se in een geweldige staat. Tegelijkertijd weten we nooit hoe serieus we Musk moeten nemen. Is dat nou een echt plan, of gooit hij gewoon wat ballen op en kijkt hij wel wat ermee gebeurt? Een soort ‘nee heb je, ja kun je krijgen’-idee?

De satellieten waar Musk het over heeft zijn wel al in detail vastgelegd. Ze zijn 70 meter lang, 20 meter hoog en ze beslaan 1.400 vierkante meter. SpaceX voegt er aan toe dat 500.000 satellieten tussen de 946 en 1.002 kilometer hoogte zullen worden geplaatst en dat is precies de regio waar onderzoekers bezorgd om zijn. Daar zijn vaak botsingen. Er is een lage atmospherische weerstand en puin wordt niet aangetrokken tot de aarde om te verbranden. Die lage weerstand vindt SpaceX echter juist fijn, om het gewicht van de satellieten.

Normaliter was de regel dat satellieten na 25 jaar uit de ruimte moeten worden gehaald, maar dat is nu 5 jaar geworden voor het plan van SpaceX. Maar als de satellieten allemaal worden verlaagd, dan worden er grote hoeveelheden aluminium- en lithiumaerosolen aan de atmosfeer toegevoegd en dat kan klimaatverandering versnellen. Een studie die is gefinancierd door NASA toont aan dat een satelliet van 250 kilo bij het verbranden zo'n 30 kilo aan aluminiumoxide-nanodeeltjes uitstoot. SpaceX’ nieuwe datacentersatellieten wegen 3.000 kilo, wat aanzienlijk meer is dan de 800 kilo van de V2-satellieten. De kans dat satellieten na vijf jaar bij het opruimen voor problemen zorgen is groot: is het niet dat materiaal en de ozonlaag, dan wel brokstukken die voor een afschuwelijk sneeuwbaleffect zorgen.