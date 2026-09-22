Ze is een Britse AI-actrice, maar ze is ook een beetje Nederlands. Tilly Norwood is door een Brits bedrijf gemaakt, maar Xicoia is opgericht door de Nederlandse Eline van der Velden. Er kwam bij haar introductie in 2025 al een hele bak kritiek, maar het lijkt erop dat Hollywood nog even kan ontspannen: Tilly gaat namelijk nog wel eens de fout in.

Tilly Norwood

Dit weekend verschenen er beelden van Tilly die in een gesprek met Pierce Morgan en acteur Tom Conti, waarbij ze ineens overging tot het Kantonees. Toen er werd gevraagd wat ze deed, zei ze dat ze even een hikje had en dat dat niet de bedoeling was. En zo waren er ook een paar bijzondere woordkeuzes en herhaalde ze sommige antwoorden. Dit zal menig Hollywood-acteur hebben opgelucht, want er is veel angst voor AI in Hollywood. En kritiek: Tilly had nooit kunnen zijn wie ze is als ze niet was getraind op het werk van echte acteurs en actrices. Iets waar onder andere Emily Blunt en Sophie Turner zich hebben uitgesproken.

Als mensheid vinden we het maar fascinerend, die robots. We zijn onder de indruk, en een beetje bang, als we een Terminator-achtige robot een mens in elkaar zien trimmen, en we genieten ervan als robots fouten begaan. Dat is ook logisch: op meerdere gebieden zijn robots een grote bron van angst. Ze nemen misschien ons werk over, en recent wordt zelfs duidelijk dat AI specifiek er wel eens voor kan zorgen dat we 2035 niet gaan halen.

Tegelijkertijd is een ding heel duidelijk: dat AI uiteindelijk mensenwerk is. Ook als AI zelf AI maakt, het is altijd begonnen met mensen. Het is inderdaad getraind op wat mensen al hebben gedaan en precies om die reden maakt het ook fouten. En zeg eerlijk, ook Hollywood-acteurs maken wel eens een foutje, alleen is dat van een ander kaliber.

Vooralsnog kan Hollywood misschien opgelucht ademhalen, maar Tilly heeft wel haar eerste grote filmrol al gescoord. Ze speelt in Misaligned, al gaat die film juist over de rol van AI in de mensheid. En ja, nu was Tilly al even misaligned: dat zal ze ongetwijfeld op de set ook wel eens zijn. Net als haar menselijke evenknieën.



