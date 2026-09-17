NASA heeft 5000 dagen geleden de Curiosity-rover op Mars neergezet en sindsdien heeft hij al heel veel werk verzet en geweldige prestaties laten zien. Wat we echter het leukst vinden zijn de selfies die hij regelmatig maakt. Nu ook weer: eente awarop we hem zien op de rode planeet, al valt het mee hoe rood hij echt is.

Curiosity

NASA's Curiosity is al 14 jaar op Mars te vinden en hij onderzoekt de rode planeet waar nog nooit een mens is geweest. Hij maakt foto's met zijn navigatiecamera's en die zijn in zwart-wit: NASA heeft er dus zelf wat kleur aan toegevoegd. Dat doet NASA vaker, om zo bepaalde elementen duidelijker weer te geven. Maar toch valt wel iets op: zo rood is die planeet nou ook alweer niet.

Curiosity heeft in zijn dagen op Mars al veel bewerkstelligd. Het was eerst al spannend om hem überhaupt op het marsoppervlak te krijgen: hij was te zwaar voor traditionele airbags en moest met raketmotoren en kabels vanuit een zwevende trap op de planeet worden gezet. Hij was eigenlijk bedoeld om 2 jaar aan zijn missie te werken, maar dat is inmiddels dus aanzienlijk langer.

De rover heeft in die 14 jaar waarschijnlijk aanzienlijk minder kilometers afgelegd dan je denkt: hij zit nu op zo'n 36 kilometer. Maar daarbij is hij wel honderden meters omhoog geklommen. Dat is rond Mount Sharp (Aeolis Mons). Hij heeft al sporen van water- en klimaatcycli gevonden, complexe organische moleculen en bewijs van een oud zoetwatermeer. Dat zijn natuurlijk heel interessante ontdekkingen, net als de metingen van kosmische straling die hij doet.

En Perseverance dan?

Curiosity is niet alleen op Mars: er is ook de Perseverance , die sinds 2021 rondrijdt. Het verschil tussen de twee is enorm: ze zijn op verschillende plekken neergezet en waar Curiosity vaak moet stoppen, daar sjeest Perseverance gewoon door. Daarnaast heeft Perseverance zijn marshelikopter Ingenuity nog als grote truc gehad en zorgde hij dat het eerste echte marsgeluid werd opgenomen.

Beide wagentjes doen boringen in kraters van Mars, om te zoeken naar of Mars ooit bewoonbaar was en of er sporen van vroeger leven te vinden zijn. Die van Perseverance worden op den duur ook teruggestuurd naar de aarde. Maar vlak Curiosity niet uit: die heeft een intern lab waarmee hij allerlei materialen kan onderzoeken. En die maakt dus mooie plaatjes zoals deze: