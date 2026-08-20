NASA gaat het toch niet doen. Zijn gammastraal-telescoop Swift heeft hulp nodig, maar het ruimtebedrijf heeft de robotmissie die op poten werd gezet om hem te redden afgeblazen. Dat heeft grote gevolgen, al zijn die niet heel direct: later dit jaar zal Swift waarschijnlijk terugkeren in de atmosfeer.

Swift-gammatelescoop

De Swift-gammatelescoop zou worden gered door reddingssatelliet Link. Die werd op 3 juli gelanceerd om naar NASA's Neil Gehrels Swift Observatory te vliegen. Eenmaal daar moest hij het met drie robotarmen vastgrijpen om de baan te verhogen, zodat hij niet wordt teruggetrokken door onze atmosfeer. Link werkt met twee energieopwekkende zonnepanelen en drie elektrische stuwraketten om dat voor elkaar te krijgen. Het is ongeveer zo groot als een koelkast.

Maar, als er al een reddingsapparaat onderweg is, waarom zou NASA de redding dan toch afblazen? Omdat er problemen zijn. De oriëntatie van Link kan niet goed worden geregeld, waardoor Link zijn missie niet kan voltooien. Het ging de eerste paar weken na lancering prima, maar het ruimtevaartuig is onbeheersbaar gaan draaien. Het probeert nog wel het maximale eruit te halen, dus zo dichtbij Swift komen als mogelijk is nog steeds het plan, zeker omdat er zo navigatiesystemen kunnen worden getest. Zo kan er toch nog wat technische waarde uit worden gehaald.

NASA runt het project met Katalyst, dat een contract van 30 miljoen dollar had gekregen om de Link-satelliet te bouwen en te lanceren. Het is dus zeker wel een grote misser dat het nu niet goed blijkt te werken. Nu had Katayst aan de andere kant wel een heel strak schema gekregen: waar er normaal meerdere jaren voor wordt uitgetrokken, daar had het bedrijf nu minder dan een jaar om het voor elkaar te krijgen.

Grote uitdaging voor Katalyst

"NASA moet bereid zijn om snel te handelen en slimme risico's te nemen wanneer het potentiële rendement het waard is, en dat is precies wat we met deze missie hebben gedaan," zei NASA-beheerder Jared Isaacman. "Dit is niet het resultaat waar we naartoe werkten, maar het verandert niets aan de reden waarom deze missie het proberen waard was."

"Katalyst heeft een experimenteel ruimtevaartuig ontworpen, ontwikkeld en gelanceerd om een ambitieuze missie aan te gaan binnen een agressieve tijdlijn," zegt Katalyst-CEO Ghonhee Lee. "We hebben deze uitdaging met een hoog risico en een hoge beloning geaccepteerd en zijn trots op de mijlpalen die we onderweg hebben bereikt. We hebben al enorm veel geleerd, en nu is het onze taak om die lessen om te zetten in iets duurzaams: het bouwen van een herhaaldelijk draaiboek ter ondersteuning van toekomstige ontmoetings- en nabijheidsoperaties en satellietonderhoud."

Swift is een oude missie die het oorspronkelijke ontwerp van twee jaar ruimschoots heeft overleefd, maar astronomen vertrouwen er nog steeds op om gammastralingsuitbarstingen te bestuderen. Dit soort uitbarstingen zijn de krachtigste explosies in het heelal. Met het terugkomen van Swift in de atmosfeer komt een bijna 22-jarige astrofysica-missie aan zijn einde.