Google kan weer een nieuwe boete op zijn lijstje zetten. Wederom is het een boete die is gegeven door de Europese Unie en ditmaal heeft het alles te maken met locatiegegevens.

Boete voor Google

De Ierse toezichthouder DPC heeft in 2020 een onderzoek gedaan omdat Google de locatiegegevens van gebruikers op een manier zou verwerken die tegen de regels is. Gebruikers wisten mogelijk niet dat hun locatiegegevens werden gebruikt voor advertenties of om te ontdekken wat hun interesses zijn. Er werd dus op een wat slinkse wijze toestemming verkregen om locatiegegevens te gebruiken, en dat is heel persoonlijk.

Google geeft in een reactie aan: "Deze zaak draait om historisch beleid dat sindsdien is bijgewerkt. Vanaf 2019 hebben we onze werkwijze aanzienlijk doorontwikkeld en krachtige tools gelanceerd die het beheren van locatiegegevens eenvoudig maken." Het geeft dus toe dat de EU het bij het rechte eind heeft en dat gebeurt niet altijd. Maar zoals het aangeeft: het is iets van het verleden en inmiddels heeft het zijn leven gebeterd.

Poortwachter

Google is een van de poortwachter-bedrijven, wat betekent dat het extra scherp in de gaten wordt gehouden door de EU. Vooral als het gaat om de Digital Markets Act en de Digital Services Act, die enkele jaren geleden zijn ingegaan. Dit zijn vrij strenge regels over onder andere privacy. Google is door zijn omvang en zijn vele verschillende diensten regelmatig in aanraking met de EU. Zo kreeg het in 2025 nog een boete van 3 miljard (!) euro omdat het zich niet aan de concurrentieregels hield rondom online advertenties. Met die boete was Google het niet eens: dat stelde dat het geen machtsmisbruik pleegt.

Google en de EU zullen waarschijnlijk nog regelmatig met elkaar overhoop liggen, maar dat maakt het dus ook best bijzonder dat Google zijn verlies in deze neemt. Nu is 403 miljoen euro voor dit bedrijf ook een peuleschil vergeleken met wat het verdient, dus wellicht dat Google daarom ook denkt: pick your battles. Het zal die 403 miljoen euro dus gewoon betalen zonder verder in hoger beroep te gaan, zo lijkt het in ieder geval.