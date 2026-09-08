Google heeft veranderingen aangebracht in de zoekresultaten van zijn zoekmachine in de EU. Het moet zich nu eenmaal aan de regels houden, maar het waarschuwt wel dat de kwaliteit van de zoekmachine door deze regels omlaag gaat.

Zoekresultaten op Google

Google stelt dat dit zelfs de grootste achteruitgang in kwaliteit is sinds de 29 jaar dat de zoekmachine nu bestaat. De gebruikerservaring zou beduidend slechter worden en Europese bedrijven zouden er meer kosten door hebben, laat het zoekmachinebedrijf weten. De EU heeft dit beleid op zijn beurt geïntroduceerd omdat het een eerlijkere plek wil creëren voor adverteerders. Google zegt dat de veranderingen vooral zorgen dat prijsvergelijkers voordeel hebben. Je zal dus meer Booking en Expedia gaan zien in plaats van wat meer op zichzelf staande bedrijven in bijvoorbeeld de hotelsector.

Het techbedrijf heeft al meerdere boetes van de EU openstaan en het heeft er duidelijk geen trek in dat dat er meer bijkomen. Het kan boetes krijgen van 5 procent van zijn wereldwijde omzet, dus dat zijn gigabedragen. Het kreeg in juli nog een boete van 460 miljoen euro omdat het zijn eigen diensten zou voortrekken: ook op het gebied van hotels, shoppen en vervoer. In totaal heeft Google in 20 jaar tijd 10,38 miljard euro aan boetes door de mededigingswet in Europa gekregen. Trump is daar niet over te spreken: die vindt dat allemaal veel te ver gaan.

Andere zoekresultaten

Maar, hoe gaat het er nu dan uitzien in de zoekresultaten van Google? Bovenaan de pagina zie je vanaf nu één gespecialiseerde zoekmachine met meer toeters en bellen, met daarbij dan twee andere zoekmachines die minder details tonen. Daaronder komt de carrousel van hotels , luchtvaartmaatschappijen en restaurants op een rangschikking die Google bepaalt. Er staan ook geen prijzen bij.

Google zegt: "Deze wijzigingen verslechteren de gebruikerservaring voor Europees telt: ze bevoordelen online tussenpersonen ten koste van lokale bedrijven en verwijderen nuttige functies waar mensen dagelijks op vertrouwen. Gebruikers buiten de EU worden niet door deze wijzigingen getroffen.” Het zou 30 procent minder gratis, direct boekingsverkeer veroorzaken bij Europese bedrijven: dat is al eerder gebeurd bij een DMA-wijziging op Google. Uit een test zou blijken dat gebruikers van Google’s zoekmachine de veranderinge ook maar niks vinden: zegt Google.