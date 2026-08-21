Een simpele knop op een website kan er al voor zorgen dat die site in je Voorkeursbronnen verschijnt. Het is een handige nieuwe toevoeging van Google

Voorkeursbronnen in Google zijn nieuwswebsites die je zelf hebt gekozen die vervolgens vaker naar voren komen in de zoekresultaten en bij het voorpaginanieuws (oftewel de ‘Top Stories’). Op die manier bepaal je zelf welke bronnen je leest.

Op dit moment werkt dat nog als volgt: Via een pictogram met een ster naast het voorpaginanieuws kies je je favoriete media uit. Dit kun je op elk moment aanpassen en het maakt je zoekresultaten en voorpaginanieuws een stuk persoonlijker.

Preferred Sources-knop op websites

Google gaat het echter een stuk makkelijker maken om websites aan je Voorkeursbronnen toe te voegen. Het bedrijf komt met een ‘Preferred Sources’-knop die media aan hun websites kunnen toevoegen. Door er op te klikken, verschijnt nieuws van de website in kwestie meteen bij je Voorkeursbronnen in de Top Stories en het AI-overzicht.

Dat is goed nieuws voor de bezoeker, omdat je niet meer moeilijk hoeft te doen: je hoeft alleen maar op de knop te drukken op de website, als die knop natuurlijk is toegevoegd. Aangezien het ook in het voordeel is van het bedrijf achter de website, zullen de meeste publicaties deze knop waarschijnlijk snel toevoegen. Zo kunnen ze immers hun publiek beter vasthouden.

Websites kunnen de code om de knop aan hun website toe te voegen nu vinden Google’s documentatie . De knop kan vanaf nu dus op diverse websites verschijnen.

Aanpassen van Google Discover-nieuwsfeed

Google voert ook verbeteringen door aan Google Discover. Deze persoonlijke nieuwsfeed in de Google-app en op mobiele startschermen is vergelijkbaar met hoe Voorkeursbronnen werken: hier worden allerlei artikelen en video’s getoond die matchen met je interesses. Deze onderwerpen worden gekozen op basis van je zoekgedrag, activiteiten en locatie.

Google rolt de komende dagen een update uit voor de Discover-feed die het makkelijker maakt om deze naar je smaak aan te passen. Je kunt dan bij elk onderwerp in de Google-app op de knop met drie puntjes drukken om aan te geven of je meer of minder soortgelijke onderwerpen wil zien, waarna je feed meteen wordt aangepast.

Google aangepast op je persoonlijke voorkeuren

Dit soort wijzigingen lijken misschien klein, maar zijn belangrijk om Google persoonlijker te maken en meer gericht op je eigen interesses. Misschien ben je wel vooral op zoek naar tech- of gamenieuws, en dankzij de Preferred Sources-knop en de mogelijkheid om de nieuwsfeed in Google Discover aan te passen zullen de onderwerpen die voorbij komen beter aansluiten op waar je over wil lezen.