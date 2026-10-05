Airbnb is al een tijdje aan het uitbreiden: het blijft in de basis natuurlijk gewoon die app waarmee je een verblijf kunt boeken bij iemand thuis of in iemands vakantiehuis, maar er komt wel steeds meer bij. Eerst waren dat al activiteiten die in de regio worden georganiseerd, maar nu kun je bijvoorbeeld reistips krijgen van iemand die je kent en zelfs je hele trip uitplannen met AI.

AI-rbnb

Airbnb stopt in alles wat je erop doet nu AI en daarbij gaat het van zoeken met kunstmatige intelligentie, er zijn AI-filters zodat je bijvoorbeeld als je 'baby' intoetst, ook speeltuinen, wiegjes en speelgoed te zien krijgt. De advertentiebeschrijvingen worden daarnaast ook aangevuld met AI en je kunt het gebruiken om accommodaties te vergelijken. Tot slot is er ook een AI-assistent die niet alleen kan worden bereikt via typen, maar ook via spraak. Het is dus veel hulp om een plek iets beter te duiden. AI wordt ook voor hosts inezet: vooral om de prestaties in de gaten te houden.

Verder wordt Airbnb wat socialer . Je kunt er mensen op toevoegen die je al kent en daarbij zie jij dan hun reizen en zij die van jou. Zo kun je op een interactieve kaart zien waar mensen zijn geweest en dat gaat vrij ver: van het lezen van hun recensies tot waar ze overnacht hebben en welke activiteiten ze hebben gedaan. Wel bepaal je nog altijd zelf welke reizen er op je reiskaart komen te staan en wat je van elke reis deelt. Een reis gedaan waar mensen niets van hoeven te weten? Je kunt specifiek die reis ook volledig verbergen.

Het is best een grote vernieuwing die Airbnb meteen een stuk breder trekt, al is het tegelijkertijd ook wat spannend: misschien wil je toch liever wat meer privé houden, daarom is het ook fijn dat dat mogelijk is. Tegelijkertijd kan het wel erg helpen als je mensen kent die al ergens zijn geweest, zodat je uit eerstehand weet dat het goed is.

Ski's en snowboards huren

Daarnaast worden de services van Airbnb uitgebreid: in bepaalde Europese steden er maaltijdbezorging waarbij je kunt bestellen bij restaurants in de buurt. Ook kun je boodschappen in Europa laten bezorgen, is er een wasservice beschikbaar in de Verenigde Staten en kun je in die regio ook babyspullen huren. In de Franse Alpen kun je ski's en snowboards huren en in Zuid-Florida bootjes.

Hosts krijgen het ook wat makkelijker, want er wordt één kalender gebruikt voor alle advertenties. Ook is het mogelijk om een 3D-plattegrond te maken van de woning. Het is tot slot ook mogelijk om een prijsbereik in te stellen zodat er dynamische prijzen kunnen worden gebruikt.