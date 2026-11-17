Microsoft viert dat Copilot Home nu beschikbaar is. Het gaat om een plek waar Chat en Cowork samenkomen. Sowieso wil Microsoft het makkelijker maken voor mensen om Copilot te gebruiken. Dankzij Auto-routing hoeven mensen niet te twijfelen over welk model het beste is om een bepaalde klus te klaren. Het kijkt daarbij ook naar de kwaliteit, snelheid kosten en andere zaken die bij de taak gemoeid zijn.

Work IQ

We spraken Sergey Fayfer CVP Copilot Product bij Microsoft over de veranderingen. Hij zei: "AI gaat van een assistent naar een samenwerker. Copilot moet gemaakt worden voor hoe mensen werken ongeacht wat hun technische achtergrond is. Home is echt een nieuw startpunt waarin je alles op één plek kunt doen zonder dat je steeds hoeft te wisselen. Ellke ochtend krijg je straks een Morning Brief en laat hij je weten wat je aandacht nodig heeft: de Today Feed update de hele dag door, terwijl het werk doorgaat."

Het is straks mogelijk om modellen van OpenAI of Anthropic te selecteren, al hangt het wel van de organisatie af of dit wordt toegestaan. Daarnaast is er Work IQ, wat zorgt dat de informatie uit je chats, je Teams-meetings en je Word-documenten allemaal op één plek te vinden is. Work IQ is er niet alleen om te vinden wat je zoekt, maar ook vooral te zorgen dat dingen die je kunt negeren ook echt achterwege kunnen worden gelaten.

Nog even terug naar Copilot Home: dit is het startpunt van Copilot op je computer: hierin komen ook meerdere zaken samen, terwijl jij druk bezig bent met meetings, chats, documenten en apps. Het laat je bekijken wat je recente activiteit was, het geeft suggesties over waar Copilot je werk makkelijker in kan maken en je kunt een vraagje stellen aan de Chat en een hele workflow naar Cowork overzetten, zodat dat netjes is gedaan. Home heeft dankzij Auto ook een optie om documenten op te stellen en ander werk voor je te doen: het werk wordt vanzelf opgepakt door Chat, al kan het je ook aanraden om Cowork te gebruiken. Hierbij zal Copilot de taak overzetten: je hoeft daar niet zelf allerlei stappen voor te ondernemen.

Copilot Home

Binnen Home is ook iets dat Today heet en hierin wordt getoond wat je zoal hebt gemist en wat nu je aandacht nodig heeft. Today is nu nog in een privé-preview binnen Copilot en Outlook. Verder is Microsoft van plan om de volledige Office-mogelijkhedne naar de Copilot-app te halen. Je kunt dan makeklijker met anderen samenwerken en alle bestanden hebben dezelfde toestemmingen als binnen Microsoft 365 is bepaald, plus gevoeligheidslabels. Het is de enige AI-tool waarin je direct een PowerPoint-deck of een Excel-spreadsheet kunt maken. Je kunt Copilot gewoon @’en alsof het een collega is.

Autopilot is de AI-agent van Microsoft en die werkt met de regels die je IT-afdeling al gebruikt. Elke Autopilot heeft een eigen Entra Agent ID en een manager, naast dat IT hem te allen tijde kan uitschakelen. Alles wordt ook gelogd onder de naam van die AI Agent, waardoor het altijd traceerbaar moet zijn wat er is gebeurd. Dit is wel alleen beschikbaar voor Frontier-klanten.

Code

Daarnaast komt Code in de komende weken beschikbaar. Hiermee kunnen mensen die ´ dichtbij de problemen zitten’ nu ook makkelijker de oplossingen maken. Microsoft zegt dat je kunt omschrijven wat je wil maken, zoals een app of een interactief dashboard, en dat Copilot het dan gaat doen. Dit ‘zelf’ apps maken is nu beschikbaar.

Copilot Managed Runtime voor het hosten en beheren van apps is nu algemeen beschikbaar, naast dat er voor sales, service, finance en juridische teams nu ook nieuwe plugins beschikbaar komen.