Wie de afgelopen jaren door TikTok, YouTube of Twitch scrolde, kon er bijna niet omheen: influencers die enthousiast promootten waar je moest spelen, met welke bonus en welke snelle registratie. De tech- en gamingwereld waar DutchCowboys-lezers zich thuis voelen, zag die reclamegolf van dichtbij. Streamers lieten live hun saldo op en neer schieten, affiliate-links regenden in bio's, en de grens tussen entertainment en marketing vervaagde zienderogen. Precies die grens wil Brussel nu opnieuw trekken, met een wet die de spelregels voor digitale makers flink gaat veranderen.

De nieuwe Europese regels komen namelijk op een moment dat veel Nederlandse kijkers al lang hun eigen weg hadden gevonden naar buitenlandse sites. Een groot deel van het publiek klikte door naar de beste casino's zonder CRUKS : buitenlandse sites, veelal met een Curaçao- of Malta-vergunning, die niet aangesloten zijn op het Nederlandse uitsluitingssysteem. De aantrekkingskracht zat in grotere bonussen, ruimere limieten en betalingen met crypto, terwijl de keerzijde vooral ligt in minder stevige spelersbescherming. Juist daarom verwijzen vergelijkingsgidsen vaak ook naar gereguleerde alternatieven, zodat lezers zelf kunnen afwegen wat voor hen verstandig is. Voor influencers wordt de vraag of ze zulke buitenlandse opties nog mogen promoten ineens heel actueel.

Van wildgroei naar wetgeving

Ga een paar jaar terug in de tijd en de digitale reclamewereld zag er compleet anders uit. Een maker met een paar honderdduizend volgers kon bijna alles aanprijzen wat betaalde. Een korte shout-out, een glanzende promocode, een link in de beschrijving: klaar. Toezicht was versnipperd, en veel kijkers hadden niet eens door dat ze naar een betaalde boodschap keken. Het voelde als de wilde jaren van social media, waarin bereik telde en de kleine lettertjes zelden iemand interesseerden.

Nu kantelt dat beeld. De Europese Commissie werkt aan de Digital Fairness Act, een aanvulling op bestaande consumentenwetgeving die specifiek is toegesneden op de online wereld. Het idee is dat wat offline al niet mocht, ook online helder verboden of begrensd wordt. Denk aan verborgen advertenties, misleidende urgentie ("nog maar 2 plekken over!") en slim ontworpen interfaces die je richting een beslissing duwen. Volgens de Europese instanties worden de consumentenrechten aangescherpt op een manier die rechtstreeks ingrijpt in hoe makers hun publiek benaderen.

Waarom influencers in het vizier liggen

De verschuiving van toen naar nu laat zich het best zien aan de positie van de maker zelf. Vroeger was de influencer een soort doorgeefluik: hij of zij liet iets zien, het publiek deed er maar mee wat het wilde. In de nieuwe denkwijze is diezelfde maker een commerciële schakel met verantwoordelijkheid. Promoot iemand een aanbod, dan gelden daar eisen voor transparantie, eerlijkheid en de bescherming van de kijker.

Dat raakt gevoelige onderdelen van de gokmarketing. Overdreven claims over winkansen, het wegmoffelen van voorwaarden, of het inspelen op het gevoel dat je iets mist als je niet meteen meedoet: precies die technieken komen onder druk te staan. Ook zogeheten dark patterns, ontworpen om mensen sneller en vaker te laten handelen dan ze eigenlijk van plan waren, staan hoog op de lijst. Voor een streamer die zijn inkomsten deels uit dit soort samenwerkingen haalt, betekent dat een wereld van verschil met hoe het ooit werkte.

Nederland schuift mee aan tafel

Interessant voor het Nederlandse publiek is dat Den Haag niet lijdzaam toekijkt. Nederland heeft traditioneel een stevige mening over digitale consumentenbescherming, en die inbreng telt mee in de onderhandelingen. Wat de concrete positie wordt, is onderwerp van flink wat discussie; een overzicht van de Nederlandse inzet in Brussel laat zien hoeveel belangen hier samenkomen.

Voor makers die zich op een Nederlands publiek richten, is dat geen abstracte Brusselse kwestie. De Nederlandse markt kent al strenge regels rond gokreclame, met beperkingen op ongerichte reclame en bekende gezichten. De Europese wet legt daar een extra laag overheen die specifiek inzoomt op het digitale: op de manier waarop content is vormgegeven, op algoritmische aanbevelingen en op de rol van de individuele creator. Waar vroeger een landsgrens nog een soort buffer vormde, wordt die buffer dunner. Een maker die vanuit het buitenland een Nederlands publiek bedient, kan zich straks lastiger verschuilen achter de vraag onder welke vlag hij valt.

Wat er praktisch verandert voor makers

De dagelijkse praktijk gaat er anders uitzien dan in de beginjaren van influencermarketing. Een overzicht van de belangrijkste punten voor marketing schetst waar professionals rekening mee moeten houden, en de rode draad is steeds hetzelfde: eerlijkheid wordt afdwingbaar in plaats van optioneel.

Concreet betekent dat duidelijker labelen wanneer iets betaald is, geen trucjes meer met nep-schaarste, en voorzichtigheid bij het aanprijzen van aanbiedingen die buiten het Nederlandse toezicht vallen. Een maker die met een goed gevoel buitenlandse opties besprak omdat het nu eenmaal mocht, zal voortaan beter moeten kunnen uitleggen wat hij toont, aan wie, en met welke waarschuwingen. Voor het publiek is dat winst: wie door een video of stream scrolt, krijgt meer context en minder verleidingstechnieken.

Van ruige reclame naar volwassen markt

De grote lijn is onmiskenbaar. Waar de online entertainmentwereld begon als een plek waar aandacht het enige echte goud was, groeit die uit tot een markt met volwassen spelregels. Dezelfde technologische vooruitgang die crypto-betalingen, razendsnelle streaming en slimme algoritmes mogelijk maakte, roept nu om een kader dat de kijker beschermt zonder de creativiteit te smoren.