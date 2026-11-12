De kerstboom staat bij de meeste mensen nog niet in de woonkamer, maar de plannen voor een bezoek aan een kerstmarkt worden al volop gemaakt. Vooral onze oosterburen kunnen zich opmaken voor een flinke toestroom van Nederlandse bezoekers. Uit onderzoek van deelautobedrijf MyWheels blijkt namelijk dat de belangstelling voor Duitse kerstmarkten explosief groeit. Düsseldorf, Keulen en Oberhausen staan bovenaan de lijst van kerstmarkten waar Nederlanders steeds vaker naar zoeken.

Het aantal Google -zoekopdrachten naar 'kerstmarkten' is de afgelopen maand met 180 procent gestegen. Nog opvallender is de zoektocht naar de leukste kerstmarkt in Duitsland. De zoekterm 'welke kerstmarkt in Duitsland is het leukst' liet volgens het onderzoek zelfs een stijging van 4.100 procent zien. Nederlanders lijken dus alweer volop bezig met het plannen van een winterse dagtrip of een gezellig weekendje weg.

Düsseldorf is de grote favoriet

Wie dit jaar een kerstmarkt wil bezoeken, komt al snel uit bij Düsseldorf. De Duitse stad staat bovenaan de ranglijst van MyWheels, met een stijging van 689 procent in het Nederlandse zoekvolume. Dat is niet heel verrassend, want Düsseldorf ligt relatief dicht bij Nederland en heeft een van de bekendste kerstmarkten van Duitsland.

Van 19 november tot en met 30 december 2026 verandert de historische binnenstad in een groot kerstdecor. Verspreid over zeven pleinen in en rond de Altstadt staan meer dan 250 kraampjes met kerstcadeaus, handgemaakte producten en winterse lekkernijen. Ook het reuzenrad op Burgplatz en de draaimolen op de Marktplatz zijn populaire trekpleisters.

Het leuke aan Düsseldorf is dat je niet op één grote kerstmarkt rondloopt. De verschillende pleinen hebben ieder hun eigen uitstraling en liggen op loopafstand van elkaar. Daardoor kun je gemakkelijk een hele middag of avond door de stad wandelen. De toegang tot de kerstmarkten is bovendien gratis.

Ook Keulen en Oberhausen trekken veel belangstelling

Düsseldorf is niet de enige Duitse bestemming die populair is. Volgens het onderzoek steeg het aantal Nederlandse zoekopdrachten naar de kerstmarkt van Keulen met 664 procent. Oberhausen volgt met een stijging van 647 procent. Daarmee bestaat de top drie uit drie Duitse steden.

Vooral Keulen is een bestemming waar je gemakkelijk een compleet weekend van kunt maken. De stad staat bekend om zijn verschillende kerstmarkten, waaronder die bij de beroemde Dom. Oberhausen is juist aantrekkelijk voor Nederlanders die niet te ver willen rijden en een bezoek aan de kerstmarkt willen combineren met winkelen.

De populariteit van deze steden laat zien dat een kerstmarkt voor veel Nederlanders meer is dan alleen een plek om kerstcadeaus te kopen. Het gaat minstens zo veel om de sfeer, de verlichting, het eten en het gevoel dat de feestdagen nu echt dichterbij komen.

Haarlem is de populairste Nederlandse kerstmarkt

Je hoeft overigens niet naar Duitsland om een grote kerstmarkt te bezoeken. Ook in Nederland neemt de belangstelling flink toe. Haarlem is volgens MyWheels de Nederlandse uitschieter, met een stijging van 462 procent in het aantal zoekopdrachten.

De kerstmarkt in Haarlem vindt dit jaar plaats van vrijdag 11 tot en met zondag 13 december. In slechts drie dagen verandert de historische binnenstad in een groot kerstevenement. Met bijna 350 kraampjes, verspreid over twaalf locaties, behoort de markt tot de grootste van Nederland.

Bezoekers kunnen er terecht voor kerstcadeaus, decoraties en winterse lekkernijen. Daarnaast zorgen koren en verschillende optredens voor extra sfeer. De combinatie van historische gebouwen, grachten en sfeervol verlichte winkelstraten maakt Haarlem een aantrekkelijke bestemming voor wie liever in eigen land blijft.

Een belangrijk verschil met de Duitse kerstmarkten is de duur. Waar je in Düsseldorf ruim een maand terechtkunt, heb je in Haarlem maar drie dagen de tijd. Wie de drukte wil vermijden, doet er daarom verstandig aan om het bezoek goed te plannen.

Wanneer kun je het beste naar een kerstmarkt?

De populariteit van kerstmarkten heeft ook een keerzijde. Vooral in het weekend kunnen de bekendste bestemmingen behoorlijk druk worden. Dat geldt niet alleen voor de kraampjes, maar ook voor de toegangswegen en parkeergarages rondom de binnensteden.

Wie de mogelijkheid heeft, kan daarom beter op een doordeweekse dag gaan. Zeker in steden als Düsseldorf en Keulen is het dan doorgaans rustiger. Controleer vooraf ook de openingstijden, want niet iedere kerstmarkt is dagelijks geopend en sommige markten hanteren afwijkende tijden tijdens feestdagen.

Ga je met meerdere mensen, dan kan het aantrekkelijk zijn om samen te reizen en de kosten te delen. MyWheels wijst daarbij op de mogelijkheid van een deelauto, maar ook de trein kan voor bestemmingen als Düsseldorf en Keulen een praktische keuze zijn. Wie toch met de auto gaat, kan overwegen om buiten het drukke centrum te parkeren en het laatste stuk met het openbaar vervoer af te leggen.

Het kerstmarktseizoen staat voor de deur

De enorme stijging in zoekopdrachten laat vooral zien dat Nederlanders alweer zin hebben in de feestdagen. Daarbij blijft Duitsland een favoriete bestemming, met Düsseldorf, Keulen en Oberhausen als opvallende uitschieters in het onderzoek.