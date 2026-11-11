Beneden werkt je internet prima, maar zodra je boven gaat videobellen, begint het beeld te haperen. Je hebt al een snel glasvezelabonnement, dus daar kan het toch niet aan liggen? Misschien niet. Een snelle aansluiting betekent namelijk niet dat je overal in huis ook goede wifi hebt.

Met Wi-Fi 7 en glasvezelsnelheden van 1 gigabit of meer beloven fabrikanten en providers steeds betere prestaties. Maar voordat je geld uitgeeft aan een nieuwe router of een duurder abonnement, is het handig om te weten waar je verbinding nu precies tekortschiet.

Glasvezel en wifi zijn niet hetzelfde

Je internetverbinding bestaat eigenlijk uit twee delen. Via glasvezel komt het internet je woning binnen. Je router verdeelt die verbinding vervolgens over de apparaten in huis, draadloos of via een netwerkkabel.

Heb je een glasvezelabonnement van 1 gigabit, dan is dat de maximale snelheid die je provider volgens de abonnementsvoorwaarden levert. Maar je laptop hoeft die snelheid via wifi niet te halen. Een dikke muur, betonnen vloer of grote afstand tot de router kan het signaal behoorlijk verzwakken.

Wie op zoek is naar het snelste internet , komt tegenwoordig abonnementen tegen met snelheden van meerdere gigabits. Voor grote downloads en het versturen van zware bestanden kan dat interessant zijn. Alleen heeft zo'n abonnement weinig zin als je vooral last hebt van slecht wifi-bereik op zolder.

Andersom kan een goede router ook geen wonderen verrichten. Heb je een abonnement van 100 Mbit/s, dan wordt je internetverbinding niet ineens tien keer sneller doordat je een Wi-Fi 7-router koopt.

Wat merk je van Wi-Fi 7?

Wi-Fi 7 is een nieuwere generatie wifi die hogere draadloze snelheden en efficiënter gebruik van het netwerk mogelijk maakt. Vooral in huizen waar meerdere apparaten tegelijk veel data gebruiken, kan dat voordelen bieden.

Een belangrijke verbetering is Multi-Link Operation. Daarmee kunnen geschikte apparaten meerdere frequentiebanden benutten voor hun verbinding. Dat kan helpen om de snelheid en stabiliteit te verbeteren, vooral wanneer het draadloze netwerk druk wordt gebruikt.

Maar daar zit een belangrijke voorwaarde aan: je apparaten moeten Wi-Fi 7 ondersteunen om van de nieuwe functies gebruik te kunnen maken. Een oudere laptop of telefoon blijft gewoon werken, maar haalt niet automatisch dezelfde prestaties als een nieuw apparaat.

Ook het bereik blijft afhankelijk van de woning. Wi-Fi 7 gaat niet ineens moeiteloos door drie betonnen vloeren heen. Staat je router in de meterkast en werk je twee verdiepingen hoger, dan kan een extra wifi-toegangspunt meer verschil maken dan een nieuwe router.

Hoe ontdek je waar je internet traag wordt?

Voordat je iets vervangt, kun je met een paar snelheidstests veel duidelijk krijgen. Sluit een geschikte laptop met een netwerkkabel rechtstreeks aan op de router en meet de snelheid. Herhaal de test daarna via wifi, eerst vlak bij de router en vervolgens op de plek waar je problemen ervaart.

Is de bekabelde verbinding snel, maar zakt de snelheid boven flink terug? Dan zit het probleem waarschijnlijk in je draadloze netwerk. Je kunt proberen de router gunstiger te plaatsen of een extra toegangspunt aan te sluiten. Een bekabeld toegangspunt is vaak stabieler dan een draadloze versterker die zelf ook een zwak signaal ontvangt.

Blijft de snelheid ook via een netwerkkabel duidelijk achter, controleer dan of je laptop, kabel en router de abonnementsnelheid aankunnen. Een netwerkpoort van 1 gigabit kan bijvoorbeeld geen snelheid van 2 gigabit doorgeven. Ook problemen bij de provider kunnen een rol spelen.

Wanneer is sneller glasvezel de moeite waard?

Niet ieder huishouden heeft een gigabitverbinding nodig. Voor mailen, internetten, videobellen en een paar gelijktijdige videostreams kan een abonnement van enkele honderden megabits ruim voldoende zijn.

Werk je regelmatig met grote videobestanden, maak je uitgebreide cloudback-ups of gebruiken meerdere gezinsleden tegelijk veel bandbreedte? Dan kan een snellere aansluiting wel prettig zijn. Kijk daarbij ook naar de uploadsnelheid. Die bepaalt hoe snel je bestanden kunt versturen.

Wil je glasvezel vergelijken , controleer dan eerst welke providers en snelheden op jouw adres beschikbaar zijn. Vergelijk vervolgens de download- en uploadsnelheid, maandprijs, tijdelijke kortingen en eventuele installatiekosten.

Let ook op de apparatuur die je krijgt. Bij abonnementen boven 1 gigabit heb je geschikte netwerkpoorten en bekabeling nodig om de hogere snelheid op één apparaat te kunnen benutten.

Een sneller abonnement is niet altijd de oplossing

Als je internet beneden prima werkt en alleen boven tegenvalt, begin dan bij je wifi. Kijk waar de router staat, meet het verschil tussen bekabeld en draadloos internet en controleer of een extra toegangspunt nodig is.

Pas wanneer blijkt dat je huidige aansluiting zelf tekortschiet, heeft een sneller glasvezelabonnement echt meerwaarde. Wi-Fi 7 kan je thuisnetwerk verbeteren en glasvezel bepaalt hoeveel internetcapaciteit binnenkomt. Het beste resultaat krijg je wanneer die twee goed op elkaar aansluiten.