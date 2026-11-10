Op Tinder word je als man doodgegooid met bots die je allemaal proberen op te lichten, maar ook in het ‘echte’ leven weet je het maar nooit: de baas van Nvidia had ook een affaire met een Chinese spion. Hij zegt dat niet te hebben geweten. Nu kun je daar bij een man met zoveel geld je vraagtekens bij zetten, maar het is wel een vraag die steeds relevanter wordt: hoe weet je dat de persoon die je date geen kwaad in de zin heeft?

Opgelicht in de liefde

Kees van der Spek heeft er een heel programma over gemaakt: mensen die denken dat ze de liefde hebben gevonden, maar berooid achterblijven . Of het nou een vrouw is die via Facebook een Nigeriaanse prins opduikelt of dat het een jongen is die een leuke avond denkt te hebben met een knap meisje in Medellín: je weet nooit helemaal met wie je nou echt te maken hebt. Ook mensen die na een half jaar gaan samenwonen komen er soms pas laat achter dat hun liefje eigenlijk een compleet vreemde is. En vaak niet op een leuke manier.

Hoe leuk het dus ook is om verliefd te zijn of in ieder geval je hart open te stellen, of zelfs alleen het bed met iemand te delen, je zal toch altijd een beetje bij de pinken moeten blijven. Er zijn mensen die het echt heel goed kunnen verhullen, maar er is in veel gevallen echt wel op te merken dat er iets niet helemaal in de haak is. Je moet alleen wel net weten waar je op moet letten. En sommige dingen zijn heel subtiel. Zo is er bij mensen die niet betrouwbaar zijn vaak een groot verschil tussen woorden en daden. Dat zie je bij zo’n oudere dame bij Kees van der Spek: ‘Ja, ik geef je een deel van mijn erfenis, maar ik heb van jou eerst even veel geld nodig om van deze boot af te komen waarop ik gevangen ben.’ Mooie woorden, maar die persoon voegt geen daad bij het woord.

Zeg eens nee

Verder is het goed om op te letten wat iemand je vertelt en of dat later nog klopt. Nu hoef je er niet actief naar te vragen, maar zeker als iemand iets over een bepaalde tijdlijn vertelt en later wordt daar ineens iets in geplaatst dat helemaal niet kan, dan kan er wel eens iets verzonnen zijn. En, een andere manier om merken dat iemand misschien niet zo oprecht is, dat is als iemand te snel wil gaan. Nu is dat een lastig advies: iemand die heel erg gek op je is, wil misschien ook wel wat sneller gaan. Maar net als bij phishingmails: als er uitzonderlijk veel haast achter dingen lijkt te zitten, dan is er misschien wel meer aan de hand. Als iemand je echt leuk vindt, dan kan hij of zij ook wel even wachten. Uiteindelijk is de beste ‘test’ van iemands intenties als je een keer ‘nee’ op iets zegt. Kijk of iemand respectvol reageert.

Ben je nog helemaal niet bij het elkaar echt ontmoeten en spreken, dan zal je je onderzoek vooral moeten stoelen op wat wel kan. Je hebt iemand online ontmoet, kijk of iemand verder nog online aanwezigheid heeft. Heeft iemand bijvoorbeeld Instagram en een normaal aantal volgers en interacties? Of misschien heeft iemand LinkedIn, kun je meteen checken of het klopt dat hij of zij werkt waar die zegt dat die werkt. Online is het ook verstandig om überhaupt iemand even te googelen.

Het komt dan misschien wel over alsof je een sollicitant aan het doorlichten bent, maar het is wel verstandig om even het een en ander na te gaan. Als iemand vaak mensen oplicht, dan komt diegene misschien wel voorbij via Google. Al is de kans ook aanwezig dat die persoon een andere naam heeft gebruikt.

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