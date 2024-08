Dating-apps de deur uit: ga op date in je favo game

Statistisch gezien moet je 4.000 keer swipen voordat je 6 eerste dates hebt, zegt Lisa Keeney. Ze kan het weten: ze heeft lang bij Hinge gewerkt. Nu start ze haar eigen ding: Date Like Goblins: en daarmee heeft ze een stiekem wel een heel goed idee.

Date Like Goblins

Gamers zijn sociale dieren. Ze zoeken elkaar graag online (en offline natuurlijk) op om een beetje te babbelen terwijl ze samen slechteriken zoals monsters en aliens afslachten. Dat is natuurlijk heel gezellig met vrienden, of met je partner, maar wat als je dat nou doet met iemand die je nog niet kent en die je misschien wel leuk vindt? Samen op ontdekkingstocht in een game en ondertussen lekker babbelen over het leven.

Date Like Goblins is een platform waarop je als single een andere single kunt ontmoeten en je dan dates kunt afspreken in de game. Hierbij heb je dan gewoon een party aanstaan met die persoon, zodat je samen kunt voicechatten. Misschien komt het nooit tot een echte ontmoeting omdat je deze flirtation liever altijd online wil houden, of misschien gaan jullie op een gegeven moment wel echt afspreken en iets doen: in ieder geval heb je het hele dateproces dan al gehad in de game. Of games, want het is dus niet zo dat je een speciale dategame speelt: je doet gewoon bekende games die je zelf uitkiest.

this rly is what dating a gamer looks like pic.twitter.com/VahyuCanB9 — nika (@malvadaism) March 18, 2020

Kickstarter

Nu is het platform op dit moment nog in bèta, maar via Kickstarter kun je het nu backen en dan krijg je per 30 september toegang als één van de eersten. Nou ja, ook weer niet helemaal natuurlijk, want het wordt al een tijdje getest en het is wel zo leuk als er wat meer mensen aanwezig zijn. Je maakt daar dan straks gewoon een profiel aan, wat er op dit moment nog wel een beetje CU2-achtig uitziet qua opmaak (maar aan de andere kant: waarom niet?) en je kunt aangeven wanneer je beschikbaar bent om te gamen en dan kun je kiezen wat voor modus je wil.

Niet in de game qua moeilijkheid, maar qua foto’s: in menselijke modus zijn foto’s altijd beschikbaar, in halfling alleen als je interesse toont in iemand en in goblinmodus is het zo dat als je geen foto’s plaatst, je ze ook niet van anderen ziet en het dus meer persoonlijk is zonder alle uiterlijkheden erbij. Je kunt vervolgens door lijsten zoeken (gefilterd) om jouw goblin te vinden en je gaat samen spelen op de afgesproken tijd. Alle games en alle platforms worden momenteel ondersteund, dus je kunt er niet onderuit.

Dating game where you can date ANYTHING 🤣 https://t.co/pkUkFGOsul — Clement Cosplay Creations (@CosplayClement) August 25, 2024

Ongelimiteerd toegang

Je kunt het Kicktarter-project backen voor 10 dollar en dan krijg je de rest van het jaar ongelimiteerde toegang (maar wel vanaf 30 september pas dus). Ga je voor 30 dollar dan is dat tot juni 2025 en 60 dollar biedt je heel 2025 toegang. Doneer je 100 dollar, dan krijg je voor de rest van je leven toegang tot het platform. Hoewel dat voor het platform heel leuk en positief is, zo’n flinke investering van een fan, is het misschien voor je liefdesleven wat ingewikkelder.

Check Date like Goblins op Kickstarter.