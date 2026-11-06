Meta wilde nieuw beleid introduceren, maar de wereld van uitgevers waren er zo boos over, dat het van de baan is. In eerste instantie zou het het nog even uitstellen, omdat het stelde dat het alleen communicatie nodig had om uitgevers mee te krijgen, maar dat blijkt nu toch anders te lopen. Meta heeft besloten zijn beleid toch niet aan te passen.

Meta's nieuwe beleid

Het probleem met het beleid heeft alles te maken met hoe AI omgaat met de content van andermans website. Iets waar ook veel problemen mee zijn als het gaat om Google. Kijk bijvoorbeeld naar Reddit , dat nu een login gaat vereisen om maar te zorgen dat AI-bots de content niet allemaal pikken. Het idee van Meta was dat de tekst over het beleid van het bedrijf zou stoppen.

Meta wilde het beleid eigenlijk tot 20 november uitstellen, maar dat zou toch niet meer het geval zijn. Waarom precies, dat geeft het niet aan. Waarschijnlijk was de backlash van uitgevers te groot. Die waren boos over wat Meta allemaal wil doen met scraping. Het idee is dat nieuwssites door bots worden gescrapet en waarbij de informatie wordt gebruikt om AI te trainen. Enerzijds kun je stellen dat het openbare informatie van het internet is en daarom mag, maar anderzijds kun je het ook diefstal noemen.

AI Overviews

En ja, als je een website bent die door Google ook al ziet dat het verkeer keihard achteruitloopt omdat mensen via AI Overviews hun antwoord al krijgen, dan wil je niet dat Meta zijn AI ook nog op je content gaat trainen. Dat is namelijk uiteindelijk het probleem: AI geeft het antwoord niet omdat hij dat zelf weet: hij geeft een antwoord omdat mensen dat ooit op een website hebben geschreven. Mensen van wie de website ineens een stuk minder kliks krijgt.