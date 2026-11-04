AiMOGA Robotics hoort bij het technologische ecosysteem van Chery Group, het moederconcern van Omoda Jaecoo. Het bedrijf bouwt robots met technologie en kennis uit de auto-industrie. Mobo is de eerste robot van AiMOGA die echt voor consumenten is gemaakt. Daarmee verbreedt het bedrijf zijn portfolio van zakelijke dienstverlening naar de huiskamer.

Van Mornine naar Mobo

Mobo bouwt voort op de roboticastrategie die Omoda Jaecoo in Nederland al eerder liet zien. In mei 2026 introduceerde het merk de humanoïde servicerobot Mornine. Die wordt bij geselecteerde Omoda Jaecoo-dealers ingezet om bezoekers te ontvangen, vragen te beantwoorden en klanten door de showroom te begeleiden.

De twee robots hebben duidelijk verschillende rollen. Mornine is gemaakt voor professionele dienstverlening en klantcontact, Mobo voor het gezinsleven. Samen laten ze zien hoe breed AiMOGA zijn technologie wil inzetten, van commerciële omgevingen tot gewone huishoudens. Mobo werd eind oktober voor het eerst internationaal gepresenteerd op de 2026 International User Summit in het Chinese Wuhu. Tegelijk ging daar de wereldwijde pre-order van start. Over de introductie, verkoop en levering in Nederland volgt later meer informatie.

Mornine

Een robot die zelf een plan maakt

Mobo moet meer kunnen dan robots die alleen op losse commando’s reageren. Het eigen AI-systeem MoAgent deelt complexe opdrachten zelf op in kleinere taken en bedenkt hoe die het best uitgevoerd kunnen worden. Daardoor is de robot minder een spraakassistent die vragen beantwoordt en meer een hulp die zelf aan de slag gaat.

Om dat mogelijk te maken combineert Mobo ruimtelijke waarneming met verschillende manieren van communiceren. De robot brengt zijn omgeving in kaart, herkent objecten en beweegt zich zelfstandig door het huis, met autonome navigatie en technologie om obstakels te ontwijken. Spraak, beeld en de context van het gesprek worden samengevoegd, zodat Mobo op een natuurlijke manier kan praten.

Met 22 bewegingsvrijheden beweegt de robot soepel en gecontroleerd, wat onder meer interactieve spelletjes en zelfs dansjes mogelijk maakt. Mobo onthoudt ook de voorkeuren en gewoontes van verschillende gezinsleden, waardoor de interactie met de tijd persoonlijker wordt. Volgens AiMOGA is privacy vanaf het begin in het ontwerp meegenomen. Voor een apparaat dat met camera’s en microfoons door je huis rijdt, is dat geen overbodige luxe.

Autotechniek als basis

Dat een autoconcern humanoïde robots bouwt, is minder vreemd dan het lijkt. Veel van de techniek die een moderne auto nodig heeft, zoals nauwkeurige omgevingswaarneming, sensoren, intelligente besturing en geavanceerde AI-modellen, is ook bruikbaar voor robots. Daar komt de ervaring met het ontwikkelen en massaal produceren van voertuigen bij, wat volgens het bedrijf een stevige basis is om robotica op te schalen.

AiMOGA maakt meer dan alleen Mobo en Mornine. Het portfolio bevat ook de viervoetige robot Argos Pro en robots voor verkeersmanagement, beveiliging, gezondheidszorg, onderwijs en commerciële dienstverlening. Op de summit in Wuhu werden die toepassingen gedemonstreerd in nagebouwde praktijksituaties. Politierobots lieten zien hoe ze verkeer kunnen regelen en toezicht kunnen houden, en Argos Pro volgde mensen autonoom en vervoerde voorwerpen.

Het bedrijf heeft inmiddels meer dan 3.000 robots geleverd. Die worden in meer dan honderd verschillende scenario’s gebruikt, verspreid over ruim zestig landen en regio’s. Ze staan bij autodealers en in winkels, bij overheidsinstellingen en in het verkeer, de beveiliging, het onderwijs en de zorg.

Meer dan een automerk

De stap naar robotica past in de bredere technologiestrategie van Omoda Jaecoo en Chery Group. Het concern wil de kennis die het in de auto-industrie heeft opgebouwd ook gebruiken voor andere producten die het dagelijks leven slimmer en makkelijker moeten maken. Chery heeft daarvoor de mankracht: wereldwijd werken er ruim 14.000 engineers in acht R&D-centra, waaronder een Europees centrum in Frankfurt.