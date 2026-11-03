Omoda 5 SHS-H: veel hybride SUV voor nog geen 30.000 euro

De Omoda 5 SHS-H staat inmiddels al even bij de Nederlandse dealers. Toch is de kans groot dat je hem nog niet direct herkent. Dat ligt niet aan zijn uiterlijk, want met zijn enorme grille, scherpe ledverlichting en aflopende daklijn probeert deze compacte SUV juist nadrukkelijk op te vallen.

Interessanter is wat er onder die opvallende carrosserie zit. Voor 29.990 euro krijg je een zelfopladende hybride met 224 pk, twee grote schermen en een uitrusting waarvoor je bij veel gevestigde merken flink moet bijbetalen. Een stekker heb je niet nodig en volgens Omoda kom je op één tank ruim 1.000 kilometer ver. Dat klinkt bijna te aantrekkelijk. Dus waar zit het addertje?

Omoda is onderdeel van de Chinese Chery Group, net als zustermerk Jaecoo . Waar de Jaecoo 7 SHS een grotere plug-in hybride is, richt de Omoda 5 SHS-H zich op het compacte SUV-segment. Daar neemt hij het op tegen bekende modellen als de Toyota Yaris Cross, Kia Niro, Hyundai Kona, Renault Captur en MG ZS Hybrid+.

Met zijn scherpe prijs, rijke standaarduitrusting en stevige vermogen legt Omoda de lat behoorlijk hoog. Maar een lange lijst met specificaties maakt natuurlijk nog geen goede auto. Tijd om te kijken wat je werkelijk voor die 29.990 euro krijgt.

Een hybride die je niet hoeft op te laden

De toevoeging SHS-H staat voor Super Hybrid System Hybrid. Dat klinkt wat dubbelop, maar het belangrijkste verschil met de Jaecoo 7 SHS is duidelijk. Dit is geen plug-in hybride. Je kunt de Omoda 5 SHS-H dus niet met een kabel opladen. De auto beschikt over een 1,5-liter turbobenzinemotor, een elektromotor en een relatief kleine accu van 1,83 kWh. Tijdens het rijden wordt die accu opgeladen door de benzinemotor en met energie die bij het afremmen wordt teruggewonnen.

Bij lage snelheden probeert de Omoda zoveel mogelijk elektrisch te rijden. Wanneer er meer vermogen nodig is of de accu leeg raakt, springt de benzinemotor bij. Soms drijft die de auto aan, terwijl hij op andere momenten vooral als generator voor het elektrische gedeelte werkt. De bestuurder hoeft daar zelf niets voor te doen.

Dat maakt de Omoda 5 SHS-H vooral interessant voor mensen die zuiniger willen rijden, maar thuis of op het werk geen laadmogelijkheid hebben. Instappen, wegrijden en tanken zoals je gewend bent, terwijl de techniek op de achtergrond bepaalt welke aandrijving op dat moment het efficiëntst is.

Genoeg vermogen voor meer dan alleen zuinig rijden

De elektromotor levert 150 kW, oftewel 204 pk. Het totale systeemvermogen komt uit op 165 kW of 224 pk. Daarmee is de Omoda 5 SHS-H aanzienlijk krachtiger dan veel andere compacte hybrides. De sprint van 0 naar 100 km/u duurt 7,9 seconden. Dat is vlot genoeg om bij een stoplicht zonder moeite weg te rijden en op de snelweg snel in te voegen. De elektromotor levert zijn kracht direct, waardoor de auto bij lage snelheden alert reageert.

Wie het gaspedaal stevig intrapt, krijgt uiteindelijk ook de benzinemotor nadrukkelijker te horen. De aandrijflijn is vooral gemaakt voor soepel en comfortabel rijden, niet om de Omoda in een sportauto te veranderen. Rustig rijdend komt het hybride karakter het beste tot zijn recht.

Alle rijtests zijn op dat punt redelijk eensgezind. De hybride rijdt soepeler en stiller dan de eerdere uitvoering met alleen een benzinemotor. Vooral in de stad en langzaam rijdend verkeer is het verschil merkbaar. Maar bij stevig accelereren klinkt de viercilinder nog steeds nadrukkelijk door.

Hoe zuinig is de Omoda 5 SHS-H echt?

Volgens Omoda bedraagt het gemiddelde WLTP-verbruik 5,3 liter per 100 kilometer. Met een volle tank moet een totale actieradius van ruim 1.000 kilometer mogelijk zijn. Dat maakt de auto ook geschikt voor lange ritten en vakanties, zonder dat je onderweg laadstops hoeft te plannen.

Bij hybrides is het werkelijke verbruik echter sterk afhankelijk van de route en de rijstijl. In stadsverkeer kan de auto vaak gebruikmaken van de elektromotor en teruggewonnen remenergie. Op de snelweg moet de benzinemotor een groter deel van het werk doen.

De meeste tests laten daardoor ook wisselende resultaten zien. De beloofde 5,3 liter is zeker haalbaar, maar niet onder alle omstandigheden.

Opvallend zonder overdreven te worden

Het ontwerp van de Omoda 5 is uitgesprokener dan dat van veel gevestigde concurrenten. De brede grille, smalle ledverlichting en scherpe lijnen geven hem een sportieve uitstraling. De aflopende daklijn en grote dakspoiler versterken dat beeld. Omoda noemt zijn ontwerpfilosofie ‘Art in Motion’. Dat klinkt behoorlijk ambitieus, maar de 5 ziet er in ieder geval niet uit als een doorsnee compacte SUV. Vooral aan de voor- en achterkant gebeurt visueel veel. Of je dat mooi vindt, blijft natuurlijk persoonlijk.

Met een lengte van ongeveer 4,45 meter past de Omoda tussen de kleinere crossovers en de grotere gezins-SUV’s. Hij oogt daardoor volwassen, zonder dat hij in de stad meteen onhandig groot wordt.

Binnenin krijg je veel voor je geld

Het interieur maakt op het eerste gezicht misschien nog wel meer indruk dan de buitenkant. Voor de bestuurder staan twee gekoppelde schermen van ieder 12,3 inch. Het ene dient als digitaal instrumentarium, het andere voor navigatie, media en voertuiginstellingen.

Draadloze Apple CarPlay en Android Auto zijn standaard. Daarnaast beschikt de auto onder meer over dual-zone klimaatregeling, spraakbediening en een draadloze telefoonlader. Afhankelijk van de uitvoering zijn ook elektrisch verstelbare voorstoelen, stoelverwarming, stoelventilatie, een verwarmd stuurwiel, sfeerverlichting en een rondomzichtcamera aanwezig.

De gebruikte materialen zien er grotendeels verzorgd uit en op veel plekken voelt de auto duurder aan dan zijn prijs doet vermoeden. Toch is niet alles perfect. De bediening van sommige functies vraagt meerdere tikken op het touchscreen en de virtuele knoppen zijn tijdens het rijden niet altijd even makkelijk te raken. Ook de binnenruimte is niet de sterkste eigenschap van de Omoda 5. Vooral lange bestuurders en achterpassagiers kunnen hoofdruimte tekortkomen. Door de aflopende daklijn ziet de auto er dynamisch uit, maar lever je wel iets in op praktisch gebruik.

De bagageruimte van de SHS-H meet 372 liter. Dat is voldoende voor de dagelijkse boodschappen en een paar reistassen, maar minder royaal dan bij verschillende concurrenten. Met de achterbank neergeklapt groeit de ruimte tot 1.079 liter.

Comfortabel, maar geen stuurmansauto

Omoda heeft de wielophanging en besturing voor de Europese markt aangepast. De nieuwe afstelling moet meer controle geven in bochten dan bij de eerdere Omoda 5. De carrosserie beweegt minder en de auto voelt stabieler aan. Dat betekent niet dat dit ineens een bijzonder sportieve SUV is. De besturing blijft licht en geeft weinig informatie door. Dat is prettig tijdens parkeren en manoeuvreren in de stad, maar minder overtuigend op een bochtige weg. De algemene indruk is dat de Omoda vooral prettig rijdt wanneer je hem als comfortabele cruiser behandelt.

Een flinke verzameling rijhulpsystemen

Op veiligheidsgebied komt de Omoda 5 goed voor de dag. De auto beschikt over adaptieve cruisecontrol, dodehoekwaarschuwing, automatisch remmen, rijstrookassistentie en waarschuwingen voor kruisend verkeer achter de auto.

De Omoda 5 behaalde vijf sterren bij Euro NCAP. De bescherming van volwassen en jonge inzittenden werd beide met 87 procent beoordeeld. Voor de aanwezige veiligheidssystemen kreeg de auto een score van 88 procent. Die beoordeling heeft betrekking op de oorspronkelijke Omoda 5; in 2024 is gecontroleerd dat de score ook op de elektrische variant kon worden toegepast.

Wel kunnen sommige waarschuwingen nogal nadrukkelijk aanwezig zijn. Omoda heeft de systemen inmiddels minder gevoelig gemaakt, maar ze behoren nog altijd tot de actievere digitale bijrijders. Wie daar niet van houdt, zal geregeld in de instellingen duiken.

Waar zit dan het addertje?

De Omoda 5 SHS-H probeert vooral te overtuigen met een combinatie van prijs, prestaties en uitrusting. Voor minder dan 30.000 euro krijg je 224 pk, een automatische hybride aandrijflijn, twee grote schermen en een behoorlijk compleet pakket aan comfort- en veiligheidsvoorzieningen.

De keerzijde zit hem dan misschien in de beperkte ruimte achterin, de niet al te grote bagageruimte en een rijgedrag dat minder verfijnd is dan bij enkele gevestigde concurrenten. Toch is het lastig om de prijs buiten beschouwing te laten. De Omoda 5 SHS-H begint in Nederland momenteel bij 29.990 euro. Daarmee kost hij ongeveer evenveel als aanzienlijk minder krachtige compacte crossovers.

Conclusie: een overtuigende prijsvechter

De Omoda 5 SHS-H is geen auto die op ieder onderdeel de beste van zijn klasse wil zijn. Hij stuurt niet zo strak als sommige Europese concurrenten, is achterin minder ruim dan zijn buitenmaten doen vermoeden en ook het infotainment kan misschien iets eenvoudiger.

Maar daar staat veel tegenover. De hybride aandrijflijn is krachtig, soepel en duidelijk zuiniger dan de eerdere benzineversie. De standaarduitrusting is uitgebreid, het interieur oogt modern en de vanafprijs is bijzonder scherp.