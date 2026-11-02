Het wordt weer kouder en dan vragen veel mensen zich af: hoe zit dat nou met kou en mijn elektrische auto ? Is het inderdaad zo dat de actieradius flink achteruit loopt wanneer de temperaturen onder het nulpunt zakken? Dit zijn de grootste mythes over de actieradius van je EV in de kou.

Kou en je EV

Is het nou echt zo dat je constant langs de weg staat met je elektrische auto als het weer een beetje winters wordt? Zeker niet: dan zou de ANWB er zijn handen vol aan hebben. Hoewel het echt niet zo is dat je auto meteen leeg is, heeft de kou wel degelijk invloed op accu’s. Dat merk je niet alleen aan je auto: ook je smartphone zal bij een fikse min sneller leeg gaan: dat leer je bijvoorbeeld als je hem ‘s nachts in Noorwegen mee naar buiten neemt in de winter, omdat je het noorderlicht wil fotograferen. Maar: wat zijn nou de grootste mythes over die elektrische voertuigen en de kou?

‘Je verliest de helft van je actieradius’

Je verliest zeker een stukje van je actieradius , maar de helft is overdreven. Het gemiddelde verlies als de temperaturen tussen de 0 en -10 graden zijn, dat is zo’n 15 tot 30 procent. Het is een gemiddelde, dus het kan inderdaad hoger uitvallen, maar in principe is het bij moderne auto’s echt niet zoveel. Wordt het extremer, zoals -20, dan schuift het gemiddelde wel op naar 40 procent en is de kans aannemelijker dat het wel door de helft gaat. Reden om je elektrische voertuig bij streng winterweer dus liever in de garage te zetten, als je die hebt.

‘Een half uur file en je wordt niet meer verwarmd in je auto’

Voor we er dieper induiken of dit een mythe of een feit is, is het eerst goed om te weten waarom de kou zo’n invloed heeft op je elektrische auto. Dat is namelijk een combinatie van meerdere dingen waarin je drie speerpunten kunt herkennen: elektrochemie, dat is dat de ionen langzamer bewegen door de vloeibare elektrolyt in de lithium-ionaccu en dat verhoogt de interne weerstand. Daarnaast kan een EV geen restwarmte gebruiken van de brandstofmotor om het interieur te verwarmen, dus dat wordt allemaal uit de accu getrokken (tenzij de auto een warmtepomp heeft).

Tot slot is koude lucht dichter en zorgen besneeuwde en natte wegen voor meer rolweerstand. Dus ja: als je in de file staat, moet je je dan zorgen maken over het verwarmen van die cabine? Niet direct: de elektrische auto kan je meerdere uren en zelfs dagen warmhouden: hij trekt echt niet de hele accu meteen leeg. Zorgen dat de cabine 20 graden is kost zo’n 1,5 tot 2,5 kW per uur.

‘Snelladen duurt langer in de winter’

Maar als die accu dan toch wat sneller leeg gaat, hoe zit het dan met het opladen? Het duurt zeker niet extra lang om de accu op te laden in de winter. Het klopt dat als de batterij echt ijskoud is er wel een begrenzer inkickt om te zorgen dat het lithium in orde blijft, maar veel EV’s hebben batterijverwarming zodat je toch gewoon kunt snelladen.

Wel is het verstandig om de auto alvast te laten verwarmen als hij nog aan de lader staat en je er binnen een kwartiertje mee weg wil. Daarnaast kun je met stoel- en stuurverwarming zorgen dat je warm blijft: dat is beter dan de interieurblower die veel meer watt verbruikt. Daarnaast is het goed om de bandenspanning in de gaten te houden, want die verandert door de kou.